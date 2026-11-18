A Foggia "Fantasme"mobilita le scuole di tutta la Provincia contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre studenti da tutta la Capitanata raggiungeranno il Teatro del Fuoco di Foggia per uno spettacolo che restituisce voce alle vittime.

“FANTASME” MOBILITA LE SCUOLE DI TUTTA LA PROVINCIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il 25 novembre studenti da tutta la Capitanata raggiungeranno il Teatro del Fuoco di Foggia per uno spettacolo che restituisce voce alle vittime.

Il 25 novembre, al Teatro del Fuoco di Foggia, le storie delle donne vittime di violenza arriveranno là dove si formano le coscienze: tra le ragazze e i ragazzi delle scuole. Fantasme porta il teatro nel cuore della società, partendo dalla scuola, luogo in cui si cresce, si impara e si costruisce il futuro. Il suo racconto raggiungerà studenti provenienti da diversi centri della provincia, tra cui Candela, Ascoli Satriano, Lucera e Foggia.

La violenza di genere non può restare una parola pronunciata nelle occasioni ufficiali: deve entrare nei luoghi in cui si cresce e si impara. Per questo, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fantasme accoglierà al Teatro del Fuoco gli studenti delle scuole del territorio.

L’ingresso degli studenti è previsto dalle 9:30; lo spettacolo inizierà alle 10:00.

“Fantasme” attraversa il dolore per restituire voce, memoria e dignità alle donne vittime di violenza. Attraverso monologhi intensi, frammenti di vite vere diventano testimonianze trasformate in arte: un teatro civile che non giudica, ma accompagna; non spiega, ma interroga e tocca le coscienze. In Fantasme le vittime non vengono raccontate: ritornano, presenze sospese tra memoria e corpo, parola e assenza. I monologhi si fanno visioni e detonazioni intime, costringendo lo spettatore a sostare in ciò che normalmente rimuove. In una scena essenziale e scura, la luce incide i corpi come ferite e il suono non accompagna: invade, comprime il respiro e trasforma il palco in uno spazio mentale di continua pressione emotiva.

La pièce nasce dal percorso laboratoriale curato da Vincenzo Casoli, con i testi di Angela Goduto e Carmela Silvestre e brani tratti da “Ferite a morte” di Serena Dandini, scritto con la collaborazione di Maura Misiti. Lo spettacolo riunisce attrici e attori di lunga esperienza, provenienti da diverse compagnie e appartenenti al vivace tessuto teatrale di Troia: Carmela Di Mucci, Angela Goduto, Elisa Liguori, Antonio Petito, Carmela Silvestre, Giuseppe Totaro e Adriana Velluto. Vincitore della sezione Teatro del Premio Internazionale “Donne d’Amore 2025”, consegnato nella Promoteca del Campidoglio a Roma, Fantasme ha registrato il tutto esaurito al Teatro Jean-Marie Martin di Troia, al Teatro del Fuoco di Foggia e all’Opera San Giuseppe di Lucera.

Fantasme continua a vivere oltre la scena, trasformando l’emozione in impegno concreto. Lo spettacolo sostiene il progetto “Nessuna si salva da sola” dell’associazione Insieme per… ODV, nel quale si inserisce. Il progetto intreccia arte, educazione e impegno sociale per promuovere una cultura del rispetto e delle relazioni positive. In questo percorso, Fantasme contribuisce alla realizzazione di “Ali di Libertà”, l’opera pubblica e inclusiva contro la violenza sulle donne, ideata dallo scultore Pino Di Gennaro.

Fantasme, l’associazione Insieme per… ODV e il progetto «Nessuna si salva da sola» ringraziano il Comune di Troia per il patrocinio e il forte sostegno all’iniziativa, nelle persone del sindaco Francesco Caserta e dell’assessora Dina Di Giulio; la Presidenza della Provincia di Foggia; Assunta Di Matteo, consigliera di parità, per il patrocinio e il contributo del suo Ufficio, nonché per l’impegno e la vicinanza dimostrati allo spettacolo Fantasme e al progetto «Nessuna si salva da sola»; Eco Puglia Energia S.r.l.; i dirigenti scolastici, le scuole e i docenti partecipanti, le associazioni e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile la giornata.



