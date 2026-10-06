Nicolasaracino
Nicola Saracino, Giornalista ed esperto di Comunicazione sociale e istituzionale, con esperienza in diverse redazioni locali, anche come direttore responsabile.
Foggia: revocato reddito di cittadinanza per mancata comunicazione vincite da gioco
19 febbraio 2023 19:23
Il Foggia è partito alla volta di Alessandria, domani incontra la Juventus U 23
14 febbraio 2023 19:22
A Foggia nasce la prima Scuola Popolare Antimafie
03 febbraio 2023 13:47
Torna la sagra del maiale di Faeto. Una tradizione che dura da 40 anni
29 gennaio 2023 11:08
A Foggia decine di cittadini sono scesi per strada per manifestare dopo le violenze compiute al Don Uva
29 gennaio 2023 10:54
Ha il sapore dell’amarcord il mercato di riparazione del Foggia, dopo Vacca si tratta per Sarno
27 gennaio 2023 09:19
A Foggia proseguono i saldi, nonostante il periodo di incertezza economica non registrano flessioni rispetto allo scorso anno
14 gennaio 2023 14:53
Il Foggia cerca un attaccante, e intanto pensa alla Virtus
12 gennaio 2023 15:02
Foggia torna ad essere sporca, preoccupa la situazione in alcune periferie
09 gennaio 2023 22:20
A Foggia alcuni ragazzi autistici sono i protagonisti delle opere esposte tra le bancarelle del mercato Rosati
07 gennaio 2023 15:56
E' stato trovato il corpo senza vita dell'uomo disperso nel lago di Varano
03 gennaio 2023 13:35
A Foggia c’è un progetto che da qualche mese sta dando speranza e rifugio alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra
23 dicembre 2022 14:41
A Foggia è stato presentato "Oro Rosso", un album musicale prodotto da un operatore del Terzo Settore
20 dicembre 2022 16:05
A Foggia è stato presentato “Lo zainetto dell’amicizia”, la raccolta di materiale solidale permanente per bambini con situazioni famigliari difficili
18 dicembre 2022 22:28
Progetto Erasmus a Foggia, prova a spiegare a docenti, alunni e genitori l’importanza del riciclo
13 dicembre 2022 22:26
Foggia ha ospitato la cerimonia di inaugurazione regionale del nuovo anno scolastico. Tema la sostenibilità ambientale
19 novembre 2022 10:27
Foggia: non solo emergenza rifiuti, scarsa illuminazione e mancanza di segnaletica
18 novembre 2022 10:13
Foggia: i cittadini si riuniscono per discutere l'emergenza rifiuti
11 novembre 2022 14:30
Migliaia di turisti ad Orsara di Puglia per la notte dei Fucacoste, il video
02 novembre 2022 14:19
A Foggia nasce la prima biblioteca di comunità
25 ottobre 2022 14:42
Foggia: strade dissestate e rifiuti in zona cimitero
22 ottobre 2022 13:33
A Foggia l'Ass. Girasole presenta il progetto di inclusione sociale dei bimbi con disturbo dello spettro autistico
21 ottobre 2022 10:48
Foggia: iniziativa in ricordo dell'imprenditore ucciso dalla mafia
13 ottobre 2022 14:28
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato apre le porte agli innovatori
11 ottobre 2022 20:53
Foggia: critica la situazione dei rifiuti in diverse zone della città
07 ottobre 2022 18:09
Tre mete in Capitanata per le Giornate Fai d'Autunno
06 ottobre 2022 17:25
"Riprendiamoci la scena", una rassegna teatrale per parlare di antimafia a Foggia. IL VIDEO
09 settembre 2022 17:16
Marina di Rodi Garganico si prepara ai Mondiali di Surf, 100 atleti da tutto il mondo. Il video
06 settembre 2022 13:26
Ecco CanguroLab, una community online a misura di bambino. IL VIDEO
30 agosto 2022 17:48
Foggia, strade e quartiere puliti grazie a "La Via della Felicità". Il video
29 agosto 2022 18:31
L'estate "felice" del Gargano: senza focolai covid e con più eventi culturali. IL VIDEO
27 agosto 2022 10:38
Foggia, caos al carcere: sovraffollamento e suicidi, il SAPPE chiede incontro al Dap. IL VIDEO
26 agosto 2022 13:25
Foggia, piace Montalto dalla Reggina. Verso il sorteggio dei calendari. IL VIDEO
25 agosto 2022 17:40
Foggia, ecco D'Ursi dal Napoli. Campagna abbonamenti a gonfie vele
23 agosto 2022 18:55
Calcio Foggia, verso lo slittamento della prima giornata di campionato. IL VIDEO
05 agosto 2022 19:13
Rapine a mano armata, nei guai giovane di Orta Nova. IL VIDEO
04 agosto 2022 17:10
Foggia, arriva Schenetti e Kragl va via. Abbonamenti: quota 1000. IL VIDEO
03 agosto 2022 19:18
Cerignola, sì al decommissariamento degli impianti rifiuti. Passo in avanti per ridurre la TARI
02 agosto 2022 13:31
Foggia, buona la prima: Pordenone battuto 1-0 in amichevole
30 luglio 2022 19:37
Foggia, quattro elementi per completare la rosa. IL VIDEO
28 luglio 2022 17:20
Foggia, Kragl è già carico per il campionato. Abbonamenti, al via la prelazione online (e non solo). IL VIDEO
26 luglio 2022 18:32
San Severo, il 6 settembre via alla "Notte Bianca dei Bambini", appuntamenti ludici in piazza fino a tarda sera
25 luglio 2022 13:29
Sarà il Pordenone il primo avversario del Foggia. Le immagini dal ritiro del Friuli
23 luglio 2022 13:42
Il Foggia perde Turchetta e Buschiazzo e ora cerca il bomber
22 luglio 2022 17:38
Foggia, parte la stagione con il ritiro in Friuli. Ma il mercato non finisce qui
21 luglio 2022 13:40
Foggia, Villaggio Artigiani: cassonetti stracolmi, proteste dei commercianti
20 luglio 2022 18:09
Foggia, ecco Peralta e Ogunseye. Il mercato spinge gli abbonamenti
19 luglio 2022 13:46
Contrabbando di alcol, contraffazione alimentare e autoriciclaggio. Due cerignolani in carcere
15 luglio 2022 13:30
Foggia, Belviso fa sul serio: vicini Peralta e Salzano
14 luglio 2022 17:29
Omicidio Scopece, Sacro Cuore e Libera per "riprendere in mano Foggia"
13 luglio 2022 18:06
Mercato, il Foggia punta all' "usato sicuro"
12 luglio 2022 17:17
Calcio, mercato "timido" per il Foggia
09 luglio 2022 13:51
Calcio Foggia, cercasi attaccanti: le trattative in corso
07 luglio 2022 18:05
Foggia, verso la nuova campagna abbonamenti. IL VIDEO
06 luglio 2022 13:32
Foggia, mercato vivo. Si avvicina il ritorno di Kragl
05 luglio 2022 13:31
Foggia, bruciano le periferie: proteste e Ordona Sud. IL VIDEO
04 luglio 2022 18:32
Foggia, centrocampo da rifare: lasciano anche Garofalo e Rocca
02 luglio 2022 11:12
Torna l'estate e con essa il dramma dell'abbandono dei cani: l'appello di Lovecchio
01 luglio 2022 17:42
Mercato, il Foggia pesca nell'Entella
29 giugno 2022 13:10
Foggia, Boscaglia cerca un bomber. Zeman verso Messina
28 giugno 2022 13:25
Primi nomi per il nuovo Foggia di Boscaglia
27 giugno 2022 17:59
Il Foggia cerca i primi rinforzi per Boscaglia. Curcio tranquillizza: "Ci vediamo in ritiro"
25 giugno 2022 14:11
Calcio, l'iscrizione del Foggia c'è. E la Sud torna a farsi sentire
24 giugno 2022 19:07
I Giovani Avvocati, tra presente e futuro
23 giugno 2022 18:18
Foggia, la Fortore si ritira. Canonico tira dritto
22 giugno 2022 12:46
Foggia, degrado a due passi dal Tribunale
21 giugno 2022 13:36
Il nuovo Foggia muove i primi passi. Canonico tira dritto. Zeman resta a guardare...
17 giugno 2022 11:25
Produrre teatro oggi, se ne parla a Lucera con il Teatro della Polvere
16 giugno 2022 18:22
Tecnico, satanelli e programmazione: così Canonico si è "ripreso" il suo Foggia
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La Asd Mille Colori porta il meglio del calcio balilla a Foggia
09 giugno 2022 20:11
Il flashmob dedicato alla Giornata Mondiale degli Oceani a Foggia per celebrare le meraviglie dell'ecosistema Marino
08 giugno 2022 22:52
Dino La Cecilia porta i Cowboys a Parcocittà
07 giugno 2022 18:59
Addio a Floredana Arnò, colonna portante della cultura foggiana
06 giugno 2022 13:18
Carpino e Rodi, raccolta differenziata da record. I motivi del successo
04 giugno 2022 12:23
Calcio Foggia, cercasi offerte e allenatori. Tifosi divisi su Canonico
03 giugno 2022 16:55
Rally Anch'io: emozioni e partecipazioni a Santa Cecilia
03 giugno 2022 13:56
"Io ci sono...a lavoro", successo per il progetto targato Il Girasole
01 giugno 2022 11:04
Hematology 2.0, come gli studenti si avvicinano all'ematologia
31 maggio 2022 10:43
Parabellum e l'inutile produzione bellica
30 maggio 2022 12:34
Zeman e Canonico, la "solitudine" dei numeri primi
28 maggio 2022 11:17
Canonico: pronto a fare chiarezza sul Foggia. E Masi intanto si dimette
26 maggio 2022 18:12
De Paolis: "Ingiustificati gli attacchi agli operatori del Pronto Soccorso di Foggia"
26 maggio 2022 12:02
Erbacce (ovunque) a Foggia, caldo e inciviltà producono degrado
26 maggio 2022 11:27
Parabellum, una performance sull’in-utile produzione bellica
25 maggio 2022 12:27
E' Pavone l'ago della bilancia per Zeman, Canonico vorrebbe un altro Ds
24 maggio 2022 16:58
"Scoppia la festa" con Oreste Castagna
23 maggio 2022 19:28
Zeman detta la linea: "A certe condizioni rimango". E Canonico prepara le alternative
21 maggio 2022 13:34
Zeman SI o Zeman NO, tutto dipenderà dal progetto tecnico
16 maggio 2022 20:41
Zeman, rebus sul futuro mentre Merola quasi sicuramente farà le valige
14 maggio 2022 19:32
50 associazioni foggiane per la festa del volontariato il 14 e 15 Maggio
14 maggio 2022 18:31
Tutti i comuni al voto in Capitanata il prossimo 12 giugno
12 maggio 2022 23:34
Foggia a Chiavari con il trio delle meraviglie
12 maggio 2022 18:00
Il Foggia verso Chiavari: Zeman chiede la vittoria come regalo di Compleanno
11 maggio 2022 22:58
Hub intermodale a Foggia, è ora di fare sistema
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Foggia-Entella, i tifosi pronti a colorare lo Zac
06 maggio 2022 17:55
Il Foggia verso Avellino, Canonico ci crede ma glissa sul futuro di Zeman
04 maggio 2022 18:12
La chiamavano Nocciolina, Emiliana Erriquez torna nel suo liceo Volta
04 maggio 2022 18:10
Foggia, più sicurezza per gli impianti sportivi, le opportunità del PNRR
03 maggio 2022 19:00
Il Foggia verso lo spareggio con l'Avellino
03 maggio 2022 18:41
Quartiere Ferrovia, lo Stato inizia a dare risposta ai residenti
02 maggio 2022 19:11
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