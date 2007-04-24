Notizie Video dal web Foggia
I video selezionati per voi dal mondo del web per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti d’ Italia.
Video del 40° Carnevale di Manfredonia - 1993
14 febbraio 2026 07:00
Carnevale di Manfredonia 2005, il video
08 febbraio 2026 07:00
Carnevale di Manfredonia 1994, il video
08 febbraio 2026 07:00
Video del Carnevale di Manfredonia 1988
01 febbraio 2026 07:00
Manfredonia, il video del Veglioncino di Carnevale del 1985
31 gennaio 2026 07:00
Carnevale di Manfredonia 2000, il video
25 gennaio 2026 07:22
U Scimmione – il nuovo videoclip del gruppo Nelle Carni del Cantastorie
22 dicembre 2025 10:58
Casarano-Manfredonia 3-2: il video
06 aprile 2025 19:46
Nocerina-Manfredonia 0-0: il video
09 febbraio 2025 18:57
Gli highlights di Matera-Manfredonia 3-0
26 gennaio 2025 19:15
Comandante y Carton: il video più bello del Natale è firmato Atletico Madrid
25 dicembre 2024 09:13
Manfredonia-Martina 1-1, il video di TeleSveva
22 dicembre 2024 21:24
Il video di Real Acerrana-Manfredonia 2-1
01 dicembre 2024 22:51
Il video di Manfredonia-Gravina 1-2
10 novembre 2024 20:28
Manfredonia-Nardò 1-3: il video
23 ottobre 2024 18:49
Vitulano Drugstore Manfredonia approda su YouTube
12 ottobre 2024 11:14
Il video di Manfredonia-Matera 0-3
29 settembre 2024 20:42
Gli highlights di Foggia-Giugliano e Catania-Audace Cerignola
26 settembre 2024 07:50
Il video di Manfredonia-Fasano 1-0
15 settembre 2024 19:52
Gravina-Manfredonia 2-0, il video
26 agosto 2024 11:17
Lo spot della Polizia contro l'abbandono degli animali
26 luglio 2024 13:42
Mattinata protagonista della rubrica del TG5 "L'arca di Noè"
30 giugno 2024 18:23
Videoclip di Robb MC diretto da Stefano Simone: "Il formato che più mi diverto ad abbracciare"
27 giugno 2024 16:34
Lo storico Alessandro Barbero a Vieste: “Governo Meloni? No comment”
26 giugno 2024 21:53
Manfredonia, domenica workshop musicale con il m° Rosalia Granatiero
07 giugno 2024 17:52
Manfredonia Calcio, le dichiarazioni del patron Rotice sulla conferma di Livio Scuotto
06 giugno 2024 10:58
Rosa - la villa dell'amore. Docu cortometraggio
29 maggio 2024 07:28
Il video di Fidelis Andria-Manfredonia 2-0
21 aprile 2024 19:52
Manfredonia, mister Cinque prima della sfida alla Palmese: “Proibitiva”
06 aprile 2024 12:51
Gelbison-Manfredonia 2-1, il video della sconfitta
24 marzo 2024 18:37
Foggia, il video del pestaggio in carcere. Arrestati 10 della Polizia Penitenziaria
18 marzo 2024 14:25
Foggia-Juve Stabia 2-1, il video della gara
18 marzo 2024 07:35
Matera-Manfredonia 4-0, il video
17 marzo 2024 21:24
Manfredonia, il video del blitz della Guardia di Finanza
09 marzo 2024 11:08
Barletta-Manfredonia 0-0, il video
03 marzo 2024 19:08
Santa Maria Cilento-Manfredonia 0-0, il video
18 febbraio 2024 23:41
Cinque nel dopo gara di Santa Maria Cilento-Manfredonia
18 febbraio 2024 18:20
La vittoria del Foggia ed il pareggio del Cerignola: i video
16 febbraio 2024 07:40
Ecco "CarneVale", il docufilm sul Carnevale Sipontino
15 febbraio 2024 12:48
Da domani il docufilm "CarneVale" di Antonio Castriotta, Andrea Colaianni e Giovanni Ognissanti
07 febbraio 2024 14:06
Non solo turismo religioso, San Giovanni Rotondo diversifica e integra l’offerta
07 febbraio 2024 13:53
Manfredonia-Paganese 2-0, il video
04 febbraio 2024 19:19
Comparto Marineria Manfredonia pronto ad emulare la protesta degli agricoltori
03 febbraio 2024 14:14
"Maschere, maschere... Un soffio e passano" di F. Granatiero e G. Telera
01 febbraio 2024 21:23
Angri-Manfredonia 2-2, il video
28 gennaio 2024 19:19
Angri-Manfredonia, parla mister Cinque
27 gennaio 2024 14:18
Virtus Francavilla-Foggia 1-0, il video
27 gennaio 2024 08:22
"Io sono Capitale", lo spot per Monte Sant'Angelo
23 gennaio 2024 09:55
Foggia ko, pari Cerignola: i video degli incontri
21 gennaio 2024 09:24
Team Altamura-Manfredonia 1-1, il video
14 gennaio 2024 18:48
Manfredonia-Fidelis Andria 0-2, il video di TeleSveva dei secondi 45'
10 gennaio 2024 17:48
Rotonda-Manfredonia 0-0, il video
03 dicembre 2023 20:24
Manfredonia-Palmese 2-1, il video
26 novembre 2023 19:57
Vince il Foggia, pari Cerignola: i video
20 novembre 2023 07:51
Nardò-Manfredonia 1-1, il video
19 novembre 2023 20:33
Highlights ed interviste: i video di Manfredonia-Gelbison
12 novembre 2023 20:33
Manfredonia-Matera 1-3, il video
05 novembre 2023 20:38
Il nuovo spot natalizio Disney: "Un augurio per queste feste"
03 novembre 2023 17:27
Foggia, finge di essere investito. Passante lo smaschera. Il video
02 novembre 2023 15:23
L'incredibile errore dell'arbitro Schifone e i 4 gol di Bitonto-Manfredonia: il video
01 novembre 2023 19:16
Le sconfitte di Foggia e Cerignola in video
30 ottobre 2023 07:26
Manfredonia-Barletta 0-0, il video
29 ottobre 2023 18:40
I video della sconfitta del Foggia e della vittoria del Cerignola
22 ottobre 2023 09:26
Manfredonia-Santa Maria Cilento 1-1, il video
15 ottobre 2023 21:55
Il video delle vittorie di Foggia e Cerignola
15 ottobre 2023 08:50
Emergono le mura scomparse di Siponto, dalla colonia romana all'epoca degli Svevi - Puntata 2
13 ottobre 2023 19:49
Cerignola-Benevento 0-0, il video
09 ottobre 2023 07:42
Monopoli-Foggia 2-2, il video
09 ottobre 2023 07:37
La goleada del Foggia contro il Sorrento: il video
05 ottobre 2023 07:50
Laguna del Re, l'Oasi ritrovata: il servizio sulla Rai - Video
04 ottobre 2023 07:34
Foggia-Turris 2-1, il video
01 ottobre 2023 22:42
Manfredonia-Angri 1-3, il video
01 ottobre 2023 22:23
La vittoria del Foggia ed il pareggio del Cerignola: i video
26 settembre 2023 07:42
Manfredonia-Team Altamura 1-3, il video
17 settembre 2023 23:27
Martina-Manfredonia 2-0, la sintesi del match
10 settembre 2023 22:38
Cerignola, altro pari a Sorrento. Il video
09 settembre 2023 22:15
Al Foggia il primo round: il video della partita
28 maggio 2023 09:18
Manfredonia, è festa al Miramare
23 maggio 2023 21:00
Manfredonia-Gallipoli, la sintesi
22 maggio 2023 07:41
I video delle gare di Foggia e Cerignola
15 maggio 2023 07:44
Le partite storiche del Manfredonia: Giovannini regala il pari contro il Foggia allo scadere
14 maggio 2023 08:30
Le partite storiche del Manfredonia in video: goleada all'Avellino
13 maggio 2023 14:57
Manfredonia-Bisceglie 0-0, il video
08 maggio 2023 07:35
Udinese-Napoli, un napoletano picchiato in campo
05 maggio 2023 14:30
Gli highlights delle gare del Foggia e del Cerignola
24 aprile 2023 07:36
I video delle vittorie di Foggia e Cerignola
09 aprile 2023 09:29
La tradizione dei sepolcri raccontata da Franco Rinaldi - Video
06 aprile 2023 10:30
Manfredonia-Real Siti 2-1, il video
02 aprile 2023 19:41
UC Bisceglie-Manfredonia 1-2: il video
26 marzo 2023 20:31
Cerignola-Foggia 4-2, il video
19 marzo 2023 19:07
Il video di Manfredonia-Polimnia 4-1
18 marzo 2023 20:19
Puglia, rubano un Suv Mercedes in pieno giorno in soli 4 minuti: il video
14 marzo 2023 12:09
Spice Girls, un video per celebrare i 25 anni di 'Stop'
10 marzo 2023 11:35
Foggia-Viterbese 2-0, il video
05 marzo 2023 10:29
Campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti
03 marzo 2023 07:37
Oggi on line lo spot di Regione Puglia e Pugliapromozione
27 febbraio 2023 11:53
Uno spot video sulle bellezze di Vieste. Anteprima alla Bit di Milano
16 febbraio 2023 09:59
Maltempo, straripato il fiume Ofanto tra Canosa e Cerignola
27 gennaio 2023 21:03
Folle notte di Capodanno a Foggia, botti dal tettuccio di un'auto
02 gennaio 2023 18:38
Presentato il Catalogo della Promozione della Salute nella Scuola
14 dicembre 2022 14:13
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