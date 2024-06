Mattinata protagonista della rubrica del TG5 “L’arca di Noè”

MATTINATA PROTAGONISTA DELLA RUBRICA DEL TG 5 “L’ ARCA DI NOÈ”

Il mare, le falesie, i panorami di Mattinata e le tradizioni della nostra pastorizia sono appena andati in onda nell’ultima puntata della stagione della rubrica del TG 5 “L’ Arca di Noè”.

IL VIDEO

La giusta ribalta nazionale per il nostro territorio in grado ormai di attrarre turisti e visitatori da ogni parte del mondo e in tutte le stagioni.

Un altro spot di destinazione che ci permette di raccontare la nostra offerta di TURISMI.

La collaborazione con questa rubrica, condotta da Maria Luisa Cocozza che ringraziamo, continua: infatti in tutte le puntate estive in onda dalla settimana prossima ci sarà un pezzo di Mattinata.

Continua il lavoro di consolidamento del posizionamento mediatico della nostra destinazione turistica. Un lavoro sistemico che l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato all’Industria Turistica, continua a fare sin dal suo insediamento.

Nel solco della fruttuosa collaborazione con gli operatori economici e dell’ospitalità, continua l’impegno a favore di una nuova e più qualificata narrazione della nostra Mattinata.

Avanti così.