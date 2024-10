Vitulano Drugstore Manfredonia approda su YouTube

Il Vitulano Drugstore Manfredonia approda ufficialmente sulla piattaforma di YouTube.

Sul canale (visitabile tramite questo link) verranno trasmesse in diretta le gare casalinghe dell’Under 19 Nazionale, alcune trasferte e partite selezionate di Under 17 e 15 Regionali. Saranno inoltre caricati highlights delle suddette gare, interviste della prima squadra in Serie A e svariati altri contenuti.

La prima diretta avverrà domenica 13 ottobre a partire dalle 11:00, quando al PalaScaloria di Manfredonia si affronteranno l’Under 19 sipontina e quella del Bulldog Capurso nella prima giornata di campionato.

Una scelta di espansione ed ampliamento dell’offerta mediatica volta sia ad offrire un servizio più efficiente agli appassionati che ad aprirsi ad un nuovo pubblico. La stessa Divisione Calcio a Cinque, in questa stagione, ha trasferito la trasmissione della Serie A maschile, Serie A2 Élite e Serie A femminile sul noto social network, affiancandolo alla piattaforma della FIGC Vivo Azzurro TV e al colosso Sky Sport.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5