Videoclip di Robb MC diretto da Stefano Simone: “Il formato che più mi diverto ad abbracciare”

Ecco le parole di Stefano Simome: “Non solo mi piace spaziare il più possibile tra i diversi generi cinematografici, ma di tanto in tanto colgo l’occasione per cimentarmi in altre forme di comunicazione audiovisiva: tra le varie pause tra un film e l’altro, il formato che più mi diverto ad abbracciare (e che in realtà nel 90% dei casi è quello che mi viene offerto) è il videoclip.

Non ne ho girati assai, ma neanche pochi: quest’ultimo infatti è l’undicesimo, montato, fotografato e diretto per il grandissimo Robb MC, che ringrazio ancora una volta per la straordinaria opportunità. Buona visione e buon ascolto”.