GF Vip Piera Meloni nella bufera, l’ex fidanzato la difende sui social: “Ha semplicemente fatto una scelta”

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Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia, una rottura avvenuta davanti a milioni di persone durante un confronto al Grande Fratello Vip. La gieffina in questo momento è piena di dubbi e non sa che questo è quello che vuole davvero, ma ha dovuto prendere una decisione messa alle strette dall’ex fidanzato.

Nella casa più spiata dagli italiani italiani in questi giorni sta parlando spesso dell’ex fidanzato, della sua decisione e di quello che prova. Piera Meloni è molto confusa, prova dei sentimenti per Gian Marco Ciaccia ma pensa di non amarlo quando meriterebbe davvero. Il fatto di avere dei dubbi dopo un anno di relazione le fa pensare che forse non lo ama abbastanza e che stare insieme non è la cosa giusta.

Piera Meloni attaccata e criticata sui social: l’ex fidanzato Gian Marco Ciaccia rompe il silenzio sui social per difenderla

A causa del suo comportamento nei confronti dell’ex fidanzato la gieffina sta ricevendo moltissimi critiche e attacchi sui social e su web, lei però non sa cosa sia accadendo fuori. Al momento è impegnata a cercare di risolvere la sua profonda crisi personale e forse non immagina che la stanno duramente giudicando. Nelle scorse ore Gian Marco Ciaccia ha rotto il silenzio sui social per difenderla.

Il ragazzo, tramite una storia postata su Instagram, ha chiesto a tutti di non gettare odio gratuito ‘verso una ragazza che ha semplicemente fatto una scelta‘. Capisce che ci siano opinioni contrastanti ma questo non può giustifica l’odio gratuito e insensato. L’ex fidanzato di Piera Meloni crede che sia un momento difficile soprattutto per lei perché è esposta al mondo intero senza avere la possibilità di difendersi.