Notizie Storia Foggia
Esplora il passato attraverso le nostre notizie per gli appassionati di storia. Offriamo approfondimenti e curiosità su eventi storici, personaggi famosi e monumenti della Puglia e dell’Italia. Scopri storie che hanno segnato la nostra cultura e la nostra identità, e impara a conoscere meglio il nostro patrimonio storico e artistico.
Il Castello Ducale di Sessa Aurunca tra storia e potere
16 novembre 2026 09:02
Manfredonia, l'insediamento di Coppa Nevigata e la più antica produzione di porpora in Italia
15 novembre 2026 07:03
Manfredonia, dal lampionaio all'elettricità
15 novembre 2026 07:00
Manfredonia Ricordi: "La reganata di Comare Sipontina"
14 novembre 2026 07:00
GarganodaScoprire: l'eremo di San Giovanni da Matera
14 novembre 2026 07:00
22 anni fa a Manfredonia l'omicidio di Giusy Potenza
12 novembre 2026 14:31
Manfredonia, la misteriosa Madonna bambina e i segreti di Santa Chiara
12 novembre 2026 10:40
La storia di Manfredonia: Francesco Paolo Bozzelli
08 novembre 2026 07:01
Manfredonia Ricordi: Michelino Castriotti, "u' piattèr" al mercato settimanale presso la Villa Comunale
08 novembre 2026 07:01
Manfredonia Ricordi: "Il profumo del ferro e il valore dell'apprendistato, la bottega del Maestro Gino Lauriola"
07 novembre 2026 07:01
Olio e vino: quando i frutti della terra diventavano sacri nel Gargano e nella Daunia
07 novembre 2026 06:59
4 novembre: in Villa a Manfredonia il monumento realizzato con le rocce insanguinate del Carso e la colonna di San Lorenzo Majorano
04 novembre 2026 11:20
Un grande uomo del profondo Sud, Giuseppe Di Vittorio
03 novembre 2026 09:23
Manfredonia Ricordi ed una storia da brividi: "Oltre il muro del Cimitero di Manfredonia"
02 novembre 2026 17:38
Piccola storia del giorno della “Festa dei Morti”
02 novembre 2026 09:41
Manfredonia, il Cimitero di Piazza Duomo
02 novembre 2026 07:25
Manfredonia, il culto per i morti - di Franco Rinaldi
02 novembre 2026 06:55
Il 'Pio latrocinio' delle reliquie dei Santi: una storia surreale tra Capitanata e Molise
01 novembre 2026 07:00
Gli uomini di ieri che amavano Manfredonia: Berardino Tizzani avvocato e politico
31 ottobre 2026 06:51
Un raro graffito ricompare dal tempo nella Basilica di Siponto
30 ottobre 2026 16:39
Quando il Chiosco di Salvatore u Casott, per la Festa dei Defunti, era pieno di calze
28 ottobre 2026 06:58
La memoria ritrovata in una foto: Eugenio Glueksmann, lo “Steinlauf” di Primo Levi in “Se questo è un uomo” a Manfredonia
27 ottobre 2026 15:30
La breve e meravigliosa storia della memoria dei tre puntill, dove attraccavano le navi da guerra
27 ottobre 2026 13:53
Manfredonia, in ricordo di Saverio ‘spacca Sabbione’
25 ottobre 2026 12:37
Il Palazzo Mozzillo Iaccarino
25 ottobre 2026 07:00
Al Bar Stella, nel periodo di tutti i Santi
24 ottobre 2026 11:29
Manfredonia Ricordi: il Generale Ugo Santovito
24 ottobre 2026 07:00
La storia dell’uccisione del Carpinese, fine anni cinquanta
23 ottobre 2026 10:24
La scuola
23 ottobre 2026 06:59
Storia di una località di fantasmi viventi a Macchia
22 ottobre 2026 10:45
Manfredonia. Piccola storia del giorno della “Festa dei Morti”
18 ottobre 2026 10:24
La vecchia fontana di Piazza Duomo
18 ottobre 2026 07:11
Il Monastero e la Chiesa di Santa Chiara a Manfredonia, storia, architettura e vicende
18 ottobre 2026 07:07
Quella gara giocata nell'italianissima Zara
17 ottobre 2026 16:20
Il Gargano tra sciamani, rituali e antiche pratiche di guarigione
17 ottobre 2026 07:00
Il pranzo di nozze fino agli anni '40-'50
16 ottobre 2026 07:02
Caro Cruijff come tutti ti chiamavano (in ricordo di Antonio Bollino - foto di Arturo Cappello)
15 ottobre 2026 06:51
Manfredonia. Il piacere di vivere l’autunno dai miei ricordi con il cuore ogni anno per la chiesa di Santa Chiara
14 ottobre 2026 12:27
Le due Chiese di Siponto
11 ottobre 2026 07:15
Il Barone Dottor Nicola Cessa
11 ottobre 2026 07:01
In ricordo di un amico fraterno; notte di Pulsano per Michele Spagnuolo
11 ottobre 2026 06:54
Pasqualino l’ambulante, amico di tutti i bambini nelle vie di Manfredonia
09 ottobre 2026 09:59
Ad ottobre dai miei affettuosi ricordi: la tradizionale pesca delle canocchie ' i 'cechèle
09 ottobre 2026 06:50
Dall’Accademia dei Lincei a Manfredonia: la storia di Giuseppe Borgia e di un premio che guarda ai nostri giovani
08 ottobre 2026 07:23
"Quelle sere a casa da Mario in una stanza piena di musica"
07 ottobre 2026 09:25
A Conversano un’immagine della Manfredonia del seicento
04 ottobre 2026 07:05
San Francesco e Siponto
04 ottobre 2026 07:00
L'evoluzione delle telecomunicazioni a Manfredonia
04 ottobre 2026 07:00
Basilica San Francesco d'Assisi e Santuario San Francesco Antonio Fasani: Lucera nel segno della storia e della Fede
04 ottobre 2026 07:00
GarganodaScoprire: "Il dente miracoloso di San Matteo: la protezione divina per uomini e animali"
03 ottobre 2026 07:00
Anna Rizzi e Carolina, un’eredità d’amore che abita a Manfredonia
03 ottobre 2026 07:00
La demolizione dell'Hotel Daniele di Manfredonia avvenuta il 2 maggio 1973
02 ottobre 2026 07:01
I sottani che visitava Lili 1938
02 ottobre 2026 06:59
Castriotta: "Quando la scuola iniziava il 1° di ottobre"
01 ottobre 2026 06:37
I simboli dei "cammini" e le testimonianze dei pellegrini
28 settembre 2026 10:30
Oggi i nostri giorni sono sempre più amorfi
28 settembre 2026 09:30
Lo sposalizio a Manfredonia all’inizio del ‘900
27 settembre 2026 07:07
Un eroe silenzioso di Manfredonia: Pasquale "Sèttemïgghjö̈re" in un ricordo d'infanzia di Luigi Castriotta
27 settembre 2026 07:03
San Francesco, 800 anni dopo. E quel filo di storia che passa anche da Siponto
27 settembre 2026 07:02
GarganodaScoprire: "Segni di maestranza muratoria sulla torre campanaria di Monte Sant'Angelo"
27 settembre 2026 07:00
26 settembre 1976: lo scoppio nello stabilimento Anic di una domenica mattina
26 settembre 2026 10:16
Vincenzo Capparelli: pittore e sindaco di Manfredonia
26 settembre 2026 07:00
Manfredonia, scavi di Siponto: donna con bambino nel cimitero medievale
25 settembre 2026 10:04
Caroleo: "Un antico lavatoio emerge dall'oblio"
23 settembre 2026 12:40
Le storiche edicole di Manfredonia
22 settembre 2026 14:18
Ricordare il crimine chimico di Manfredonia, la “Seveso del Sud”
21 settembre 2026 07:04
Come avveniva il fidanzamento fino agli anni '40-'50
21 settembre 2026 06:59
Sandro Mazzola, il padre Valentino salvò la vita al foggiano Dino Carrabba prima della tragedia di Superga
20 settembre 2026 14:05
Due giganti e un bivio: Giacomo Palmieri e gli italiani che dissero no al nazifascismo
20 settembre 2026 10:32
Manfredonia Ricordi. La Famiglia Delli Santi e il loro Palazzo
20 settembre 2026 07:19
Nicola Borgia, il sacerdote che insegnava “con affetto e con senno”
20 settembre 2026 07:00
I racconti dei nonni intorno al braciere (parte II)
20 settembre 2026 07:00
Il melograno, frutto della Grande Madre
19 settembre 2026 09:27
L'artiglio del Re e la fame del sud: storia della Forchetta Aperta di Manfredonia
19 settembre 2026 07:01
I racconti dei nonni intorno al braciere
19 settembre 2026 07:00
Bar delle Rose dagli anni '60 in poi. Racconti all'ombra del mitico bar della quiete
19 settembre 2026 06:53
Siponto, rinvenuta una palla di pietra: "Un proiettile per la catapulta"
18 settembre 2026 17:43
Manfredonia, quando il mercato del mercoledì si svolgeva in Via Primo Maggio
16 settembre 2026 06:58
Ottocento anni fa, su una tavola di Siponto
14 settembre 2026 06:57
Il Manfredonia Calcio ricorda Juliana e Teo Marchano
13 settembre 2026 14:10
Due pietre, un segno. Un piccolo enigma inciso tra Vico e Siponto. Da GarganodaScoprire
13 settembre 2026 07:09
Monte Calvo e i suoi segreti: tra megaliti e indizi di vita antica, tra eneolitico e Daunia
12 settembre 2026 06:58
Manfredonia, Sipontina vicino alla carretta (anni '50)
12 settembre 2026 06:39
Il Lago Salso e le paludi sipontine
09 settembre 2026 17:30
9 settembre 1943 a Manfredonia: il piccolo Pasquale e la follia della guerra
09 settembre 2026 08:04
Ti aspetto in questo tempo come e quando ero bambino seduto allo scalino
09 settembre 2026 07:45
Enichem dopo cinquant'anni, dalla parte del bene che scruta la parte del male
08 settembre 2026 06:39
Lorenzo Mozzillo e Rosa Maria Iaccarino, una storia di amore e cultura
06 settembre 2026 07:04
La baia degli innamorati: l'eterno epilogo di una nota fiaba garganica
06 settembre 2026 07:00
Tutti i soprannomi di Manfredonia: da Catenazze a Tàgghja-buàtte
05 settembre 2026 07:02
Manfredonia Ricordi: i dimenticati di Lissa, il sacrificio dei nostri marinai nel 1866
05 settembre 2026 07:00
La villa romana di Avicenna: un tesoro nascosto nella piana di Carpino
05 settembre 2026 06:55
26 settembre 1976: lo scoppio nello stabilimento Anic
04 settembre 2026 09:31
La radice di Iesse nell'affresco della Cappella della Maddalena
01 settembre 2026 10:04
Manfredonia, l'insediamento di Coppa Nevigata e la più antica produzione di porpora in Italia
29 agosto 2026 07:00
L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia a Manfredonia: da Manfredonia Ricordi
29 agosto 2026 07:00
Il tifone del 25 agosto 1994 raccontato da Clima&Scienza Foggia
25 agosto 2026 08:26
Il tifone che "spaventò" Manfredonia (1994)
25 agosto 2026 08:24
La statua dalla Madonna dagli occhi sbarrati e la storia di Catella
24 agosto 2026 19:26
Manfredonia Ricordi: "Viale Miramare negli anni 40"
23 agosto 2026 07:19
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