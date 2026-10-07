GF Vip, le parole di Gian Marco Ciaccia dopo il confronto con Piera Meloni: “Spero si senta libera ora”

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Il rapporto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia sta appassionando molto i tantissimi fan del Grande Fratello Vip, infatti attendevano con grande interesse il loro confronto. C’è chi pensava che rivedendolo la gieffina avrebbe fatto chiarezza nel suo cuore e chi era certo che lo avrebbe lasciato come infatti è successo.

Da quando è entrata nella casa più spiata dagli italiani la gieffina ha iniziato ad avere dei dubbi sulla sua sfera sentimentale e la fa stare malissimo il pensiero che a causa sua una meravigliosa persona che non se lo merita stia soffrendo. Gian Marco Ciaccia al Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere davvero in gamba, maturo, pacato. Il ragazzo ha fatto una bellissima impressione alle opinioniste del reality ma anche ai telespettatori.

Piera Meloni e Gian Marco Ciacci si sono lasciati al GF Vip: cosa ha detto lui fuori dalla casa

L’ex fidanzato di Piera Meloni tra le varie cose le ha chiesto come mai abbia portato avanti una relazione e abbia preso una casa insieme a lui se aveva dei dubbi, questo gli fa pensare che abbia finto. Più volte ha ripetuto che vuole solo che sia felice e che se sceglierà di avere un’altra persona al suo fianco vuole essere sicuro che la renda felice.

Lui non voleva assolutamente restare nell’incertezza, prima di uscire dalla casa, infatti, le ha chiesto di fare una scelta e lei ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Non appena è uscito il ragazzo si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni davanti alle telecamente del Grande Fratello Vip. Cosa ha detto? Ha di nuovo augurato a Piera Meloni di essere felice, dopodiché ha aggiunto: “Spero che ora finalmente lei si senta libera, libera di vivere tutte le emozioni che vuole vivere. È andata così, purtroppo la vita è questa, le cose iniziano e finiscono. Purtroppo è andata così”.