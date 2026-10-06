Gian Marco Ciaccia al GF Vip per un confronto con Piera Meloni: la gieffina lo lascia in diretta

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Ieri sera c’è stato il tanto atteso confronto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia al Grande Fratello Vip dopo che lei per giorni ha detto di avere dei dubbi in merito alla loro storia d’amore. Lui sin dall’inizio ha detto che per lui stare lì era molto difficile.

All’ormai ex fidanzata ha detto di esserci rimasto male quando, dopo solo pochi giorni, ha iniziato a parlare di limiti e del fatto che sia limitante fare questa esperienza da fidanzata. Riportando le parole di Cesara ha detto che è vero che non gli deve amore eterno però merita sincerità. A parer suo non è stata sincera in molti contesti, specie quando ha detto che aveva dei dubbi già fuori però hanno preso casa insieme poco più di un mese fa.

Il comportamento di Piera Melino al GF Vip delude Gian Marco Ciaccia: la gieffina decide di mettere fine alla loro relazione

L’ex fidanzato di Piera Meloni le ha detto di prendersi la responsabilità di dirgli che tra loro è finita senza lamentarsi del fatto che ha passato a lei la palla perché è stata lei a dire di avere dei dubbi. In diretta ha detto che nella casa più spiata dagli italiani non la sta riconoscendo, non è la stessa ragazza di cui si è innamorato.

Quando la gieffina ha notato che il ragazzo si è tatuato il suo nome sulla mano Gian Marco Ciaccia ha detto di averlo fatto quando lei ha iniziato ad avvicinarsi ad Alessandro Roncaccia. Lui però era convinto che da questa situazione sarebbero usciti più uniti di prima. Prima di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip il ragazzo le ha detto: “Dimmelo in faccia, è finita o non è finita? Perché se è finita, quando esci da qua io non ci sarò e, se cambierai idea, saranno problemi tuoi“. Lei non sa se si pentirà della sua scelta quando uscirà ma al momento ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.