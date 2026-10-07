GF Vip, parla la mamma di Piera Meloni: “Dietro il personaggio c’è una ragazza che sta vivendo emozioni reali”

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Piera Meloni sta vivendo una situazione molto delicata al Grande Fratello Vip in merito alla sua sfera personale. Nella casa si è resa conto di non essere più sicura di voler portare avanti la sua storia d’amore con Gian Marco Ciaccia, perplessità che sono aumentate anche a causa della vicinanza ad Alessandro Roncaccia.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip l’ex fidanzato è entrato nella casa e dopo il loro confronto la gieffina ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Piera Meloni è ancora in crisi, si chiede se si pentirà della sua decisione quando uscirà dalla casa più spiata dagli italiani. Intanto la madre della gieffina ha rotto il silenzio durante un’ospitata a Lollo Magazine.

Piera Meloni in crisi al Grande Fratello Vip: cosa ha detto la madre della gieffina

A Lorenzo Pugnaloni la mamma della gieffina ha detto di aver provato, da mamma, emozioni difficili da raccontare dopo la settima puntata del reality. Di certo non è stato bello vedere la figlia affrontare una situazione personale e soffrire davanti a milioni di persone. Come ogni madre vorrebbe proteggerla e questo significa anche rispettare il suo percorso.

La donna ha aggiunto: “Vorrei che si capisse una cosa che vedo che invece passa in secondo piano: dietro il personaggio c’è una ragazza che sta vivendo emozioni reali“. A parer suo essere veri significa anche fermarsi, dire ‘non lo so’, dubitare davanti ad una decisione da prendere e mostrarsi imperfette. Pensa che la figlia abbia scelto di essere se stessa anche se sarebbe stato più facile recitare una parte. La mamma di Piera Meloni, tra le varie cose, ha fatto sapere che sarà sempre lì, non per parlare al suo posto ma solo per esserci.