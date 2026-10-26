Tina Cipollari dura con Giovanni Grazioso a Uomini e Donne: l’ultimatum di Maria De Filippi

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È scoppiato il caos oggi a Uomini e Donne, Giovanni Grazioso si è ritrovato al centro di molte polemiche dopo che è emersa la verità su Rosaria, la ragazza di Napoli che avrebbe voluto conoscere nel programma.

Alla redazione aveva detto di averla conosciuta quest’estata a Napoli per pochi secondi, con lei c’erano anche i suoi genitori. Lui l’aveva notata da tempo sui social, ma essendo fidanzato non aveva avuto modo di conoscerla. Maria De Filippi oggi in puntata ha detto che la ragazza ha ricevuto un messaggio anonimo in cui la invitavano a presentarsi a Uomini e Donne per Giovanni Grazioso. Lei ha raccontato qualche dettaglio in più che lui aveva omesso, l’aveva già contattata nel 2024.

Gli opinionisti si scagliano contro Giovanni Grazioso a Uomini e Donne: Maria De Filippi lo bacchetta

Gli opinionista sono stati molto duri nei confronti del tronista, perché pensano che la situazione sia molto strana. Sperti lo ha criticato dicendo che prima di accettare il trono avrebbe dovuto provare a conoscere Rosaria fuori, invece di approdare nel programma e chiedere di poterla conoscere davanti alle telecamere. Tina Cipollari gli ha detto che finge di essere un ragazzo semplice e sfortunato in amore ma è l’opposto, lo ha accusato di essere un trafficone perché omette le cose.

La Cipollari ha chiaramente detto che non crede più all’onestà e all’ingenuità di Giovanni Grazioso, pensiero condiviso anche dai suoi colleghi. Intanto Maria De Filippi gli ha dato un ultimatum a Uomini e Donne, il suo percorso non proseguirà se non sarà sincero. Tra le varie cose ha detto: “Tutta la situazione è strana. Si può ricostruire tutto ma è necessario ricostruire da una base vera e non tarocca. Goditi tutta la tua popolarità e prenditi tutto quello che ti sta dando ma non dimenticarti di dirmi la verità“.