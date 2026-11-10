Giovanni Grazioso ha abbandonato Uomini e Donne: perché ha rinunciato al trono

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Il percorso di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne si è rivelato un vero e proprio flop sin dall’inizio. A causa del suo atteggiamento nel dating show di Maria De Filippi è finito spesso al centro di molte critiche e polemiche, persino la padrona di casa lo ha più volte richiamato.

In molti lo hanno accusato a non essere realmente interessato a trovare la sua anima gemella in trasmissione, anche la sua ex fidanzata Sabrina Soussi di recente ha detto che secondo lei non era pronto per un nuovo amore. Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire alcune interessanti anticipazioni relative alla nuova registrazione di Uomini e Donne, dove ha svelato che Giovanni Grazioso ha abbandonato il trono.

Giovanni Grazioso ha scelto di non proseguire il suo percorso a Uomini e Donne: l’ex tronista ha abbandonato il trono

Stando alle anticipazioni rese note dall’esperto di Uomini e Donne, nella nuova registrazione del programma dopo essere entrato in studio l’ormai ex tronista ha annunciato di voler andare via. Il motivo? Perché non è sereno a livello psicologico. La sua vita ha subito un vero e proprio stravolgimento dopo aver partecipato a Temptation Island, cambiando improvvisamente.

Giovanni Grazioso, mentre spiegava il motivo che lo ha spinto ad abbandonare il trono a Uomini e Donne, ha detto che ha dovuto cambiare le sue abitudini dopo il reality e oggi non si sente bene. Pugnaloni ha fatto poi sapere che l’ex tronista ha detto che in questo momento preferisce rimanere chiuso in casa e non vedere più nessuno.