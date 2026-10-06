Selvaggia Lucarelli su Ballando con le Stelle ammette: “Non mi manca, il GF Vip? Mi mette a dura prova”

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Selvaggia Lucarelli ha fatto parte della giuria di Ballando con le Stelle per dieci edizioni prima, nei mesi scorsi però ha deciso di mettere fine a questo percorso per dedicarsi ad altre esperienze televisive.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che la ‘paletta’ del programma di Milly Carlucci non le manca. A detta sua non bisogna pensarla come un prolungamento di sé e che ad un certo punto si posa. Oltre a lei anche Fabio Canino ha lasciato la giuria di Ballando con le Stelle, al loro posto sono arrivati Alberto Matano e Barbara d’Urso.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le Stelle, del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi: cosa ha detto la giornalista

L’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ha preferito non dire nulla sui nuovi giurati di Ballando con le Stelle. Dopo aver detto che non pensa nulla di chi la sostituisce ha fatto sapere che per lei Ballando è come un fidanzato che ha lasciato e quando lasci un fidanzato non deve riguardati con chi si rifidanzerà.

In merito al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip ha invece rivelato: “Ogni puntata mi mette a dura prova, sto resistendo strenuamente alla tentazione di essere caustica“. Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei famosi, un’esperienza nuova che le ha fatto capire che sa condurre. È la prima volta che veste i panni di conduttrice e non era certa di esserne capace, ha poi rivelato che la cosa peggiore sono state le estreme temperature delle Filippine.