Selvaggia Lucarelli parla del Grande Fratello Vip e svela: “Mi sa che dovrò fare la buona”

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Manca ormai pochissimo alla prima puntata del Grande Fratello Vip, anche nella nuova edizione ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al fianco di Ilary Blasi nei panni di opinioniste.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi la Lucarelli riferendosi ai concorrenti ha detto che tutti pensano che ormai conoscono le dinamiche ma a parer suo dopo una settimana i freni spariscono. Lei crede che alcuni capiscono ciò che potrebbe diventare virale quindi rispecchiano più i social che la tv.

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli sarà più clemente? Cosa ha detto l’opinionista del reality

In merito al ruolo di opinionista la giornalista ha fatto notare che tutti i giudizi vengono analizzati da una severa folla di giovani pronti a scatenarsi sui social nel momento in cui viene detto sul loro beniamino qualcosa che non gli piace. Lei vive come un lavoro molto serio il Grande Fratello Vip, a detta sua parla di ‘minc*iate con un atteggiamento professionale.

Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che Cesara Buonamici le ha detto che sarà ancora più cattiva quest’anno, ha poi aggiunto: “Mi sa che a un certo punto dovrò fare la buona, altrimenti più che il Grande Fratello sarà ‘le grandi sorellastre‘”. Sarà davvero più clemente e meno pungente nei confronti dei concorrenti della nuova edizione del reality? Lo scopriremo.