Selvaggia Lucarelli, la rivelazione su Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci ha lottato per tenermi”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di qualche mese dal suo addio a Ballando con le Stelle per approdare a Mediaset Selvaggia Lucarelli si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito al programma in cui ha vestito i panni di giurata per dieci anni.

Intervistata dal settimanale Chi la giornalista ha fatto sapere che in passato la Rai ha tentato più volte ad incoraggiare Milly Carlucci a sostituirla per fare spazio a persone più allineate o che avevano più amicizie nell’ambito politico. La conduttrice però ha sempre preso le sue difese, segno che c’è sempre stato un buon rapporto tra loro.

La Rai voleva sostituire Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci l’ha sempre difesa

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha detto di essersi sempre fatta dei nemici, sia a sinistra che a destra, ha poi svelato: “In questi dieci anni sono cambiati i governi, eppure Milly e Giancarlo De Andreis hanno talvolta dovuto lottare per tenermi, anche quando non c’era un governo di destra“. La Lucarelli crede di essere stata per Ballando con le Stelle un valore, al programma lei ha dato davvero molto ma ha anche ricevuto tantissimo.

Selvaggia Lucarelli ha poi detto che in Rai si ha sempre la sensazione di rapportarsi con un apparato di persone che ricevono le indicazioni da un altro apparato. A Mediaset invece l’hanno accolta dandole il valore che lei pensa di poter dare in un programma, dopodiché ha aggiunto: “Ma anche, banalmente, con la gentilezza, con una telefonata, un mazzo di fiori, con la presenza”.