Porto Piatto, le più belle spiagge del Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Porto Piatto è una spiaggia situata nell’area di Pugnochiuso. Conosciuto come uno dei primi resort Italiani Pugnochiuso è praticamente una piccola cittadina di mare sulla costa che da Mattinata porta a Vieste.

La spiaggia è situata all’interno del Parco Nazionale del Gargano e offre viste mozzafiato sul Mar Adriatico.

Le scogliere intorno alla zona rendono la baia più protetta dalle onde oceaniche ed è l’ambiente ideale per rilassarsi al sole tutto il giorno. Ci sono anche numerose barche ormeggiate nella baia per chi ama navigare o andare in giro in barca. Ci sono diversi servizi turistici nella zona, come hotel, strutture ricettive e ristoranti che offrono cucina locale e internazionale.

Le spiaggia è raggiungibile in auto, tramite l’accesso a Pugnochiuso.

Il nostro meraviglioso Gargano è uno spettacolo mozzafiato di baie e grotte marini dai nomi particolari e curiosi. Per questa estate scegliete la Puglia, riscoprite il Gargano, un territorio selvaggio in cui la natura regna sovrana e regala emozioni uniche. Conoscete la meravigliosa Baia di Portopiatto?

Distante 16 km dalla cittadina di Vieste, perla del Gargano, in direzione sud, nel complesso turistico della località di Pugnochiuso, sorge questa piccola e caratteristica baia non molto conosciuta tra Vieste e Mattinata.

Con acqua color smeralco e un fondo ghiaioso, Baia di Portopiatto è circondata da una verde pineta grazie alla quale si può trovare un po’ di ombra nelle ore più calde della giornata.

Come tante altre baie del e spiaggette del Gargano, Baia di Portopiatto si può raggiungere via mare attraverso barche e pedalò oppure in auto partendo dal resort di Pugnochiuso.

Questa baia è accessibile via mare tra Pugnochiuso e Baia di Campi. Il Resort Pugnochiuso si trova sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale ai confini con la Foresta Umbra, a 20 chilometri da Vieste e a circa 30 chilometri da Mattinata.

Come arrivare a Porto Piatto

Se arrivate in auto, basta dirigersi verso il villaggio vacanze Pugnochiuso, dal quale è possibile accedere facilmente alla spiaggia.

Ecco come raggiungere Pugnochiuso, dal quale sarà possibile accedere a Baia di Portopiatto: uscita autostradale – (A14) – di Foggia, seguire indicazioni per Manfredonia, Mattinata; quindi seguire indicazioni – PUGNOCHIUSO – VIESTE (percorso consigliato).

La costa del Gargano è sicuramente uno dei paesaggi più suggestivi di tutta la Puglia: acqua azzurra e cristallina, panorammi mozzafiato, caratteristiche calette, alte e bianche falesie a strapiombo sul mare, romantiche spiaggette di ghiaia raggiungibili solo via mare e un paesaggio che ci lascia sempre a bocca aperta regalando, soprattutto al tramonto e all’alba, spettacoli indimenticabili.

Scopri tutte le spiagge più belle del Gargano:

Segui la nostra pagina Instragram VisitGargano per scoprire i luoghi più belli del Gargano