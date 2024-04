Teatro Giordano, la sindaca Episcopo chiede a Vladimir Luxuria di diventarne direttore artistica: il video

Il video che ha concluso lo spettacolo ‘Princesa’, Vladimir Luxuria emozionante -ed emozionata- protagonista sul palcoscenico del teatro Giordano, la sua prima volta da attrice nella città in cui è nata e si è formata.

La serata si era aperta con un saluto della sindaca Episcopo e dell’amministrazione comunale, di seguito il testo:

“Siamo qui questa sera per salutare, omaggiare e soprattutto ringraziare una delle figlie più care della nostra città.

Per l’amore che lei ha sempre mostrato, nonostante le ferite dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’impegno che ha sempre profuso nelle battaglie accanto a persone discriminate, bullizzate e vittime di violenze e pregiudizi odiosi, per il coraggio che ha sempre mostrato nello schierarsi e andare in direzione ostinata e contraria rispetto al pensiero corrente.

Grazie Vlady per la persona che sei diventata, per il tuo percorso così tortuoso ma esaltante che non ti ha mai portato a dimenticare da dove tutto è iniziato, il tuo essere parte della nostra comunità.

Abbiamo conosciuto negli anni tanti aspetti di te, della tua personalità e del tuo talento: da attivista, parlamentare, scrittrice, direttore artistica, personaggio televisivo, conduttrice. Questa sera ammireremo un’attrice capace di raccontare un mondo troppo spesso in ombra, di trasmettere emozioni e sfumature intense, di fare piangere, sorridere, riflettere. E quel mondo attraverso te sarà finalmente anche nostro, in una città, la tua città, che non vuole escludere più nessuna e nessuno.

Grazie Vlady

La sindaca Episcopo e il Comune di Foggia”

Al termine della rappresentazione, la sindaca ha raggiunto sul palco l’attrice, insieme a una delegazione della giunta e alla presidente del consiglio comunale Lia Azzarone, e le ha chiesto la disponibilità ad accettare l’incarico di direttore artistica del Giordano per la prossima stagione, una richiesta che ha sorpreso Vladimir: nel video la sua risposta.

Si tratta, ovviamente, dell’avvio di un percorso che verrà definito nei dettagli e comunicato nelle prossime settimane.