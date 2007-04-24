Lasciati ispirare dalle poesie. Offriamo una selezione delle più belle e significative poesie, scritte dai grandi autori del passato e del presente. Scopri le poesie che hanno fatto la storia della letteratura, ma anche quelle scritte da autori emergenti. Leggi e condividi con i tuoi amici le poesie che ti toccano il cuore, con articoli arricchiti da immagini e video.