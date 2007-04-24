Notizie Poesie Foggia
Lasciati ispirare dalle poesie. Offriamo una selezione delle più belle e significative poesie, scritte dai grandi autori del passato e del presente. Scopri le poesie che hanno fatto la storia della letteratura, ma anche quelle scritte da autori emergenti. Leggi e condividi con i tuoi amici le poesie che ti toccano il cuore, con articoli arricchiti da immagini e video.
Al tempo di ”Irachene” – Claudio Castriotta - Respighi
19 febbraio 2026 09:36
Io non vedo ma ci credo (Martire Santa Lucia)
13 dicembre 2025 06:00
Poesia per San Michele
29 settembre 2025 06:24
Poesia a San Michele di Anna Rita Caracciolo
23 settembre 2025 14:23
Alla scavèze a Seponde
30 agosto 2025 09:44
"Quando torni a casa, alla tua terra, è come ricominciare a respirare." Il pensiero di una lettrice
08 agosto 2025 14:07
Manfredonia che mi parla
23 luglio 2025 19:04
Un ramoscello delle Sante Palme mi fa respirare il cuore di pace
13 aprile 2025 06:16
“Inizio della novena per la Madonna di Siponto con io vivo sempre per te”
22 agosto 2024 07:22
"Un ramoscello delle Sante Palme mi fa respirare il cuore che tace"
24 marzo 2024 08:15
”Sogno un giorno la pace”
11 febbraio 2024 22:18
Il silenzio delle parole
10 dicembre 2023 06:48
"Donna"
25 novembre 2023 08:01
Filastrocca fanciullesca, ma…non tanto
01 novembre 2023 07:38
"Il piacere di vivere l’autunno"
16 ottobre 2023 09:31
“In assoluto”
18 settembre 2023 17:50
“La speranza è una preghiera”
05 settembre 2023 18:00
"Come l'aria che mi libera la mente"
27 maggio 2023 13:00
Il colore dell'azzurro
13 maggio 2023 18:00
"La speranza è una preghiera"
20 aprile 2023 06:32
"Al di là del mare lunare"
19 aprile 2023 07:00
Parte ufficialmente la terza edizione del premio nazionale di poesia Alessandro Fariello
27 marzo 2023 13:51
L'aria mi bagna gli occhi
25 marzo 2023 06:26
Un marzo dal gomito di stagno
08 marzo 2023 06:42
Sopra un cielo marino
05 marzo 2023 15:16
Il giardino sulla riva
02 marzo 2023 10:09
Carnevale di Manfredonia, concorso di poesia
05 febbraio 2023 07:30
Un’aula dal muro pistacchio
30 gennaio 2023 06:57
"Ma è possibile se che io viva sempre per te"
01 gennaio 2023 10:45
"Ho vinto la disabilità con la poesia"
31 dicembre 2022 08:57
A te
31 dicembre 2022 07:00
"Le scale del mio sud"
26 dicembre 2022 11:42
Poesia di Pascalonia: "Quanne dice"
24 dicembre 2022 08:55
Se fossi vita io ti abbraccerei
28 novembre 2022 16:16
Nda ll’urte de Midoglje
24 novembre 2022 17:00
Nderrrughéte
15 novembre 2022 07:27
L'aria bagna gli occhi
12 novembre 2022 10:32
"Bbèlle u pajese mije"
12 novembre 2022 09:16
Al tempo di “Irachene” (1985)
07 novembre 2022 17:25
Tramonti sulle lavagne del cielo
06 ottobre 2022 09:38
Il colore dell'azzurro
01 ottobre 2022 15:00
“Il piacere di vivere l’autunno”
01 ottobre 2022 07:00
“Il mio villaggio”
30 settembre 2022 06:53
Paradiso, Canto XVIII, nella versione dialettale sipontina
24 settembre 2022 09:12
Canto XVII del Paradiso nella versione dialettale sipontina
19 settembre 2022 13:27
La speranza è la mia piccola famiglia
19 settembre 2022 07:28
Canto XVI del Paradiso, nella versione dialettale sipontina
16 settembre 2022 19:04
Paradiso, Canto XV, nella versione dialettale sipontina
15 settembre 2022 11:19
Paradiso, canto XIV, nella versione dialettale sipontina
07 settembre 2022 07:00
Paradiso, Canto XIII, nella versione dialettale sipontina
05 settembre 2022 15:59
"Inizio della novena per la Madonna di Siponto con io vivo sempre per te"
21 agosto 2022 08:30
"Ricordo di Monsignor Michele Castoro"
07 agosto 2022 07:09
Un giorno nuovo
05 agosto 2022 07:00
"In assoluto"
25 luglio 2022 17:05
“Io vivo sempre per te con un forte odore di dulia marina”
08 luglio 2022 07:07
Un giugno in soliloquio
02 giugno 2022 11:53
“La memoria chiusa in un astuccio”
16 maggio 2022 18:10
Santa Pasqua di fiore di un'altra vita
17 aprile 2022 14:58
La Pasqua è chiamata alla Pace delle persone
16 aprile 2022 20:33
Una calma di dulia
26 marzo 2022 17:15
Il vento che soffia di forti ferite
12 marzo 2022 13:30
"Il Giardino sulla riva da di profumo di vita da anni rubata"
02 marzo 2022 07:34
L'aria bagna gli occhi
30 gennaio 2022 15:56
Le mie parole per te leggere
04 gennaio 2022 18:41
La speranza è una preghiera, la dico stasera
27 dicembre 2021 18:35
E’ arrivato un angelo per te
24 dicembre 2021 16:38
Ho vissuto sul Molo
21 dicembre 2021 10:00
Il giardino sulla riva, di un Natale che può guarire una vita
20 dicembre 2021 09:38
Tramonti sulle lavagne del cielo
16 dicembre 2021 18:15
Ed è passato domani senza rompermi le mani
14 dicembre 2021 06:38
Tradizione delle Pettelè
08 dicembre 2021 15:27
E' arrivato un angelo per te
28 novembre 2021 07:31
“Anno, annata” a cura di Pasquale Ognissanti
25 novembre 2021 16:27
Tra le tante luci che riscaldano il cuore
20 novembre 2021 19:50
Ed è passato domani senza rompermi le mani
14 novembre 2021 14:59
Un giorno nuovo
09 novembre 2021 07:00
Anime meridiane
31 ottobre 2021 11:52
Il cielo ora ha un nuovo canto
24 ottobre 2021 09:06
Un giorno nuovo
14 ottobre 2021 07:00
I miei pensieri son rimasti tutti lì (in ricordo di Franco Tomaiuolo)
12 ottobre 2021 19:52
"Il bene" nel tempo di oggi
09 ottobre 2021 09:23
Irachene nel mio ricordo d'autunno
07 ottobre 2021 15:25
Il sogno di un attimo del nostro paese
05 ottobre 2021 09:30
I giorni di venditori di parole
01 ottobre 2021 16:18
"In assoluto"
29 settembre 2021 16:15
Italo Magno: "La mia città"
12 settembre 2021 09:08
"Io vivo sempre per te con un forte odore di dulia marina"
30 agosto 2021 19:42
L'estate che sanguina di vita
21 agosto 2021 05:59
Un giorno nuovo
18 agosto 2021 17:30
Lo Ionio in Agosto
14 agosto 2021 17:47
Vivo in un ottavo di otto
01 agosto 2021 01:36
La mia scarpa
21 luglio 2021 15:22
Il mio villaggio
13 luglio 2021 09:24
Le scale del mio Sud
08 luglio 2021 07:29
Logliu non jie stet mejiu sunciore
01 luglio 2021 22:07
Fumo nero
27 giugno 2021 10:12
Un giugno in soliloquio
22 giugno 2021 18:21
Un giugno in soliloquio
04 giugno 2021 09:00
Lungo l'asfalto del Tavoliere basso
03 giugno 2021 09:34
L'anima della terra marina
25 maggio 2021 19:30
Archivio