Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno e la verità dietro la lite in diretta con Vladimir Luxuria

Elenoire Casalegno, inviata in questa edizione de L’Isola dei Famosi, ha condiviso la sua emozione per questa nuova avventura televisiva e il suo ruolo di opinionista in un reality, dopo aver precedentemente partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente.

Tuttavia, il suo debutto nel programma non è stato privo di sfide, poiché ha dovuto affrontare inizialmente il confronto con il suo predecessore Alvin, molto amato dal pubblico, e successivamente ha dovuto stabilire un equilibrio nel rapporto con la conduttrice Vladimir Luxuria.

Su social media e oltre, si è discusso del clima teso tra le due durante le prime puntate dello show, culminato con una risposta brusca di Luxuria a Casalegno durante una delle prime dirette. Durante le nomination, infatti, Elenoire aveva consigliato a Luxuria di consultare Joe Bastianich riguardo all’argomento in discussione, poiché lo vedeva titubante. Luxuria, tuttavia, ha reagito bruscamente, ribadendo la sua autorità sulla decisione: “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Ciao Elenoire“.

Isola 18, Elenoire Casalegno parla della brutta risposta che le ha dato Vladimir Luxuria in diretta e svela cosa è successo dopo

In un’intervista a Gente, la Casalegno ha commentato questa situazione, sottolineando il suo impegno nel fare il suo lavoro al meglio nonostante le sfide comunicative. Ha chiarito di aver suggerito la domanda a Joe non per sostituirsi a Luxuria, ma per arricchire la discussione con informazioni dall’isola.

Successivamente, ha rassicurato sul suo rapporto con Luxuria, affermando di aver chiarito la situazione tranquillamente dopo la puntata, poiché si conoscono da tempo e si stimano reciprocamente.

Parlando dell’Isola, Luxuria ha spiegato di non avrebbe mai accettato di partecipare come naufraga, poiché ama troppo il cibo e non sarebbe in grado di resistere alla fame per lunghi periodi.

Per quanto riguarda i concorrenti, Casalegno si è mostrata entusiasta del cast, definendolo eterogeneo e ricco di personalità, e ha espresso il suo desiderio di approfondire la conoscenza di ciascuno nel corso delle settimane.

Infine, ha condiviso i suoi progetti futuri, annunciando di aver già scritto un programma e di voler realizzare delle gag su Instagram insieme all’amica Samantha De Grenet in una sitcom.