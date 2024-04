Uomini e Donne, ex protagonista in lacrime: costretta ad allontanarsi dai social. Il motivo

L’ex corteggiatrice di Federico Nicotera, che nella passata stagione di Uomini e Donne ha scelto Carola Carpanelli (per poi comunicare la fine della loro relazione poco dopo la conclusione del programma), ha condiviso un lungo messaggio su Instagram. Ai suoi seguaci, Alice ha spiegato di attraversare un periodo particolarmente difficile dal punto di vista fisico e psicologico. Tuttavia, ha deciso di non rivelare la natura specifica del suo disagio, preferendo mantenere la sua privacy.

Ecco le parole di Alice:

“Ciao a tutti, mi conoscete e sapete quanto tengo alla mia privacy. Non sono mai stata una persona molto loquace riguardo alla mia vita personale. Forse perché sono abituata a vivere le esperienze più belle in silenzio. Tuttavia, sono arrivata a un punto in cui sento giusto condividere con voi ciò che sta accadendo nella mia vita in questo momento (per rispetto nei confronti di coloro che mi hanno sempre sostenuta e amata, e anche per coloro che non mi hanno mai capita o accettata).

Avete sempre visto il mio lato forte e determinato, ed è per questo che voglio parlarvene. Per farvi capire che anche le persone più forti possono attraversare momenti difficili. Questo è un periodo che mi sta mettendo alla prova. Io, che sono sempre stata invincibile, per una volta, ma solo per questa volta (me lo prometto), devo arrendermi e dire ‘ok, insegnami ciò che ancora devo imparare”.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice vuole prendersi una pausa dai social: il motivo

“Mi vedete spesso sorridente, in bei posti, e piena di energia per affrontare la vita. E vi posso assicurare che quella voglia c’è ancora… Ma in questo momento sembra come se qualcosa me lo impedisse, come se non avessi il controllo su di me stessa. Non entrerò nei dettagli su cosa mi stia facendo sentire così, ma anche fisicamente mi sento debole e poco incline all’azione. Giuro che tornerò ad essere quella di sempre, anzi sono certa che uscirò ancora più forte da questo periodo… Ma per ora mi prenderò del tempo (per quanto possibile) lontana dai social. Vi auguro tutto il meglio e vi invito ad ascoltare voi stessi, fatelo sempre. A presto.”

Questa dichiarazione di Alice Barisciani riflette la sua volontà di affrontare apertamente le sfide che sta vivendo e di prendersi cura di sé stessa prima di tornare a condividere la sua vita sui social media.