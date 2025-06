Spiaggia dei Pagliai, le spiagge più belle del Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Spiaggia dei Pagliai è situata sull’Isola di San Domino, nell’arcipelago pugliese delle Tremiti. Si tratta della spiaggia più famosa e fotografata dell’isola, cui si arriva soltanto via mare e così chiamata perchè gli enormi massi che affiorano dal mare sembrano grosse balle di paglia appoggiate sull’acqua. Il piccolo arenile è di soffice sabbia dorata, delimitato da scogliere rocciose e con alle spalle diverse strutture turistiche. Il mare è turchese, cristallino e trasparente, ideale per fare il bagno e nuotare. La Spiaggia dei Pagliai è ben attrezzata con lettini ed ombrelloni ed è quasi sempre sovraffollata, soprattutto in alta stagione.

