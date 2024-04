Manfredonia-Casarano, i convocati

Al termine della rifinitura, mister Cinque ha diramato l’elenco dei 22 convocati per la gara di domani pomeriggio: assenti Calemme per squalifica e Prencipe e Taormina per infortunio.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Borrelli, Paduano, Palma

Difensori: Bamba, De Luca, Fissore, Forte, Konate, Spina, Viti

Centrocampisti: Amabile, Cicerelli, De Vito, Giacobbe, Hernaiz, Sfrecola

Attaccanti: Achik, Babaj, Balba, Carbonaro, Esposito, Orlando