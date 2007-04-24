Notizie Tecnologia tech Foggia
Ultime notizie per gli appassionati di tecnologia. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti del mondo tech.
Kingdom Hearts ha stufato: il trionfo del cringe
29 settembre 2026 10:50
GLAMRO: l'app che rivoluziona la Beauty Delivery Parla Manfredoniano
09 giugno 2026 15:31
Kingdom Hearts: in Giappone si è al lavoro su un remake?
07 febbraio 2026 17:56
WhatsApp, Facebook e Instagram a Pagamento? Meta prepara gli abbonamenti
27 gennaio 2026 13:48
Autodrive apre il nuovo anno con un’iniziativa dedicata a chi sta valutando l’acquisto di una nuova auto
13 gennaio 2026 09:37
Starlink offre internet gratis al Venezuela fino al 3 febbraio
04 gennaio 2026 11:34
Cinque idee pratiche per integrare l'IA nel quotidiano
01 gennaio 2026 09:45
LG permette di rimuovere Copilot dagli Smart TV
31 dicembre 2025 09:50
iOS 27: le tre novità che Apple potrebbe introdurre
31 dicembre 2025 09:47
Honor Power 2: lo smartphone con batteria da 10.000mAh
31 dicembre 2025 09:20
Meta acquista Manus: Zuckerberg punta tutto sull'AI
30 dicembre 2025 13:57
Samsung svela monitor gaming a 1040Hz: specifiche folli
26 dicembre 2025 10:49
Spotify hackerato: 300 terabyte di musica finiti su torrent
23 dicembre 2025 20:18
Dal Gargano al digitale: CoralWeb aiuta le attività locali a farsi conoscere online
25 novembre 2025 07:44
Il nuovo spot di Natale della Coca Cola è interamente fatto con l'AI (e non piace a tutti)
04 novembre 2025 11:22
Da oggi fine del supporto a Windows 10: 400 milioni di pc a rischio sicurezza
14 ottobre 2025 06:54
Parte il nuovo percorso IFTS – Digital Content Creator! 800 ore di formazione con indennità di presenza
01 settembre 2025 12:41
UP!Load - Talenti connessi, Giovani, imprese e futuro: se ne parla il 5 agosto a Manfredonia.
25 luglio 2025 06:56
Whatsapp, arriva la funzione che tutti attendevano, addio messaggi vocali!
22 novembre 2024 17:17
Black Friday 2024, quando ci sarà?
09 novembre 2024 07:18
Giovane talento di Manfredonia Francesco Pio Cristiano tra gli artefici del lancio del Razzo Excalibur a Lisbona
17 ottobre 2024 13:52
Apple annuncia i nuovi iPhone 16
27 agosto 2024 14:59
Il numero 9 di "Diomede" celebra il foggiano progettista della nave più bella del mondo
28 giugno 2024 18:20
Icona assoluta della moda e del design, Iris Apfel
05 marzo 2024 17:51
Sentirsi al sicuro per strada: le App antiviolenza da scaricare per sentirsi in sicurezza
29 novembre 2023 09:45
Disconnettiamoci": i telefonini basic conquistano la generazione Z
26 novembre 2023 13:01
Black Friday, occhio alle truffe
15 novembre 2023 19:47
Nuova Ps5 Slim in arrivo a Natale
11 ottobre 2023 15:09
Concluso con il lancio di un'app il progetto PON “Progettiamo applicazioni per Smartphone” presso l'istituto I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia
22 marzo 2023 11:21
Grafico fai da te: lista dei software grafici
07 marzo 2023 15:39
Whatsapp, è possibile chattare senza connessione internet: svelato il trucco
06 marzo 2023 13:46
WhatsApp, in arrivo la funzione per trascrivere i messaggi audio in testo
12 febbraio 2023 21:25
Il Comune di Mattinata presenta l'applicazione 'InSpiaggia'
06 febbraio 2023 07:55
Whatsapp, come abbandonare il gruppo senza che nessuno se ne accorga: il trucco
05 gennaio 2023 09:52
Corso gratuito di Web Designer & Developer, con rilascio di certificazione e tirocinio
25 ottobre 2022 14:31
Netflix, quando sarà disponibile in Italia l'abbonamento a 5,49 euro
16 ottobre 2022 08:26
Whatsapp, come aggiungere una persona scattando una foto: il trucco è semplice e intuitivo
15 ottobre 2022 09:23
Max Ciociola sulla copertina di Capital Italia, manfredoniano e fondatore di Musixmatch
14 ottobre 2022 07:49
Whatsapp, come chattare senza connessione internet: il trucco è semplicissimo
08 ottobre 2022 15:52
"Vale più di 2000 euro". Come riconoscere la moneta rara da 2 euro
18 settembre 2022 11:01
Il futuro delle chiamate? Tutti i vantaggi del VoIP
16 settembre 2022 13:58
Whatsapp, come aggiungere qualcuno in rubrica scattando una foto: il trucco è semplicissimo
14 settembre 2022 17:28
Può valere 40000 euro! Come riconoscere la moneta rara da 1 euro
14 settembre 2022 17:15
Facebook: la home piena di post di utenti sconosciuti e non seguiti
24 agosto 2022 15:23
Agenzia Entrate: "Nessun attacco hacker"
25 luglio 2022 19:59
La cultura in Capitanata riparte puntando sul digitale. Cagnano Varano, Pietramontecorvino, Serracapriola e Vico del Gargano approdano sull’app di audio guide Trawellit
25 luglio 2022 19:00
Nasce l'App de ilsipontino.net, tutte le notizie sempre in tasca
23 giugno 2022 23:31
Nasce in Puglia l’app per trovare parcheggio, chi cede il posto guadagna 2 euro
18 giugno 2022 14:45
A Mattinata il "Sun digital splash" il meeting di innovatori digitali e sociali in infradito e costume
16 maggio 2022 12:28
Russia blocca Facebook
04 marzo 2022 20:15
Allerta massima per attacchi cyber russi in Italia, innalzare la protezione ed istruire il personale
02 marzo 2022 14:55
Social, il 2022 tra nuove sfide ed opportunità: il white paper di GoDaddy
17 febbraio 2022 23:32
Scansione 3D del tesoro del museo diocesano, l'iniziativa di Orto Urbano che ricostruisce il trono vescovile di Siponto. Ora chiede la partecipazione delle scuole, ecco come partecipare
07 ottobre 2021 11:15
Serata di straordinaria magia quella di Chip, il micro festival sull'innovazione sociale che ha fatto tappa a Manfredonia
08 agosto 2021 10:40
Chip, il microfestival di innovazione sociale del Coworking Artefacendo fa tappa nella “Social Wi-Fi Street” di Manfredonia
04 agosto 2021 11:40
“Social Wi-Fi Street” l'idea innovativa per il “South Working” e “Smart Working” gratuitamente a Manfredonia
03 agosto 2021 18:01
Stefano Morellina ingegnere presso la NASA-JPL, l'intervista al premiato ad Argos Hippium
31 luglio 2021 16:55
Stangata sulle bollette: da luglio la luce aumenta dal 9,9% e il gas del 15,3%
14 luglio 2021 09:23
Oggi a Mattinata la "Sun Digital Splash", una grande opportunità di confronto sul mondo del digitale e sulla crescita personale
10 luglio 2021 20:28
Il lavoro è sempre più digitale: focus su smart working, formazione e professioni del futuro
31 maggio 2021 20:53
La Cristoforetti sarà la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale
28 maggio 2021 16:40
Apprezzatissima l'ultima novità di Whatsapp: si possono velocizzare i messaggi vocali
27 maggio 2021 23:36
Il 2 giugno TEDx Foggia celebra la festa della Repubblica con una staffetta sul tema della democrazia digitale
25 maggio 2021 13:50
Razzo cinese in caduta libera verso la Terra, possibili detriti anche sull'Italia centro meridionale
04 maggio 2021 14:08
Il Gargano in diretta dallo spazio, ieri la SpaceX prima dell'attracco alla stazione spaziale è transitata su di noi
25 aprile 2021 12:57
Apple lancia gli Air Tag, piccoli sensori che servono per rintracciare i dispositivi come le chiavi, lo zaino, il portafoglio
21 aprile 2021 17:29
Alexa prepara il caffé! Arriva la macchinetta Lavazza con interazione vocale
07 aprile 2021 17:29
Odiate i lunghi vocali di Whatsapp? Ecco la funzionalità che fa per voi
14 marzo 2021 10:20
Archivio