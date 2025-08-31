NaturaViaggiVisitGargano
Cala della Sanguinara, le spiagge più belle del Gargano
E’ un piccolo gioiello di ghiaia che digrada rapidamente verso profondità nascoste. Incastonata in una bianca falesia carsica ricca di selce e sormontata da pini, questa cala è ideale per gli amanti di una vacanza all’insegna del relax. Vi si accede tramite un sentiero immerso in una lussureggiante pineta o via mare. Da visitare sono le vicine grotte marine, tra le quali spicca la Grotta dei Pomodori. E’ molto riparata dai venti. Il mare turchese e pulito, profumo mediterraneo. Facile da raggiungere in barca, a piedi la strada è un po impervia, usare scarpe comode dato che il sentiero è percorribile anche se non ben battuto.
