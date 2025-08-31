Cala della Sanguinara, le spiagge più belle del Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ un piccolo gioiello di ghiaia che digrada rapidamente verso profondità nascoste. Incastonata in una bianca falesia carsica ricca di selce e sormontata da pini, questa cala è ideale per gli amanti di una vacanza all’insegna del relax. Vi si accede tramite un sentiero immerso in una lussureggiante pineta o via mare. Da visitare sono le vicine grotte marine, tra le quali spicca la Grotta dei Pomodori. E’ molto riparata dai venti. Il mare turchese e pulito, profumo mediterraneo. Facile da raggiungere in barca, a piedi la strada è un po impervia, usare scarpe comode dato che il sentiero è percorribile anche se non ben battuto.

Scopri tutte le spiagge più belle del Gargano:

Segui su Instangram VisitGargano: