Beautiful, addio a una delle protagoniste più amate: “Mi hanno scaricato all’improvviso”

Nelle recenti puntate di Beautiful, gli spettatori sono stati sorpresi dall’inattesa alleanza tra le eterni rivali Brooke e Taylor, che hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze per diventare amiche. Ma come si è giunti a questo punto? Ridge, legato a Brooke, è stato vittima di un piano malvagio architettato da Thomas contro la matrigna. Di fronte a ciò, Ridge si è riavvicinato a Taylor, chiedendole addirittura di sposarlo, ma il giorno delle nozze la verità è venuta a galla, grazie alla confessione di Steffy su quanto orchestrato da Thomas. Ridge, quindi, ha ripreso in mano la situazione, scusandosi con Brooke e partendo per fare chiarezza sui suoi sentimenti tra le due donne. Tuttavia, al suo ritorno, è stato sorpreso dall’iniziativa di Brooke e Taylor, stanche della sua indecisione, che hanno deciso di dargli il benservito e di coltivare un’amicizia.

Ma cosa riserva il futuro per questi personaggi di Beautiful? Tra loro accadrà ancora qualcosa, ma l’attrice che interpreta Taylor, Krista Allen, lascerà il cast della soap americana. La decisione è stata presa alcuni mesi fa, come ha rivelato l’attrice stessa in una recente intervista a Deadline, sottolineando il modo repentino con cui è stata informata della sua uscita dallo show, senza una spiegazione adeguata.

Krista Allen non farà più parte del cast di Beautiful: il suo sfogo e progetti futuri

Nonostante la delusione per questa decisione, Krista Allen si considera una donna fortunata, poiché ha realizzato molti dei suoi sogni e ha una famiglia che ama. “Non ho rimpianti”, dichiara, aggiungendo che anche le scelte sbagliate possono diventare opportunità per imparare e crescere.

Nel tempo libero, l’attrice si dedica alle persone in difficoltà, definendo questa attività una vera e propria missione. Sebbene le piacerebbe viaggiare di più e tornare più spesso in Italia, trova soddisfazione nell’aiutare chi ha bisogno.

Intanto, le anticipazioni americane di Beautiful promettono un colpo di scena clamoroso: chi è morto al posto di Sheila? Gli spettatori non vedono l’ora di scoprire cosa riserva il destino per i personaggi della soap.