La Baia di Punta Rossa, le più belle spiagge del Gargano

Tra le innumerevoli spiagge bucoliche del Gargano sorge quella della Baia di Punta Rossa, vero e proprio Paradiso made in Puglia.

La meravigliosa insenatura, quasi nascosta tra le alte rocce rossicce del Gargano che le hanno dato il nome, presenta una piccola e intima spiaggia nella quale trascorrere una giornata all’insegna della tranquillità e delle limpide acque dell’Adriatico che lambiscono, onda dopo onda, il litorale della Baia di Punta Rossa.

Ancora poco conosciuta, anche a causa della difficile discesa che bisogna percorrere prima di scorgere la bellissima località, questo posto presenta uno scenario mozzafiato grazie alle alte rocce del promontorio del Gargano nella quale è incastonata.

PERCHÉ È UN POSTO SPECIALE

La fatica della ripida discesa, però, non appena arrivati in spiaggia, sarà del tutto ripagata dalla meraviglia che si apre davanti ai propri occhi: un angolo incontaminato, un vero e proprio gioiellino del Gargano, nel quale si fondono alle perfezione il mare cristallino e il suo litorale.

Appartenente al Comune di Monte Sant’Angelo, la Baia di Punta Rossa è conosciuta dai più proprio grazie al suo merito di presentarsi come un luogo recondito della natura, nel quale le acque turchesi e al tempo stesso trasparenti del posto incorniciano il luogo alla perfezione.

COME RAGGIUNGERE LA BAIA DI PUNTA ROSSA

Come già anticipato, la Baia di Punta Rossa è un luogo meravigliosamente speciale anche per merito della sua posizione, quasi nascosta dalle altre spiagge limitrofe.

Questo posto si trova a sud del promontorio del Gargano e può essere raggiunta percorrendo la SS89 Garganica svoltando per la Contrada Macchia Varcaro. Le indicazioni per questa meraviglia sono poco visibili, motivo per il quale bisognerà prestare particolare attenzione per non lasciarsi sfuggire il cartello, che potrà essere individuato, per chi arriva da Foggia, sulla destra e a pochi metri prima della galleria Monte Saraceno.

Non appena usufruito dell’ampio parcheggio, si potrà accedere alla spiaggia percorrendo un’enorme discesa che affianca la montagna.

Consigliata prevalentemente per chi non disdegna un po’ di avventura, Baia di Punta Rossa presenta anche alcuni servizi che comprendono bar e bagni, oltre che un lido attrezzato.

Fonte: https://www.puglia.com

