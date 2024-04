Il paradiso delle Signore: riconfermato il pomeriggio di Rai1? Cosa sappiamo

Si avvicina la chiusura della stagione televisiva 2023/2024, con il termine di tutte le trasmissioni del daytime fissato per venerdì 31 maggio. A partire da lunedì 3 giugno, salvo cambiamenti, sarà il turno delle trasmissioni estive a tenere compagnia al pubblico. Ma quali programmi attualmente in onda torneranno a settembre?

Al momento, sembra che l’intero daytime di Rai1 sia confermato per la prossima stagione, incluso “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo che ha preso il posto di “Oggi è un altro giorno”, chiuso a giugno del 2023. Nonostante non abbia avuto un facile avvio in termini di ascolti, “La volta buona” potrebbe avere bisogno di una stagione per decollare completamente. Quindi, è probabile che Caterina Balivo torni a settembre con il suo programma, occupando la prima parte del pomeriggio prima di cedere il passo, verso le 16.00, a “Il paradiso delle signore”, che sarà in onda con la nona stagione.

La volta buona e Il paradiso delle signore: quale sarà il loro destino

Ma cosa accadrà nei primi giorni di giugno al posto di “La volta buona” e “Il paradiso delle signore”? Al momento, non è chiaro come sarà strutturato il pomeriggio di Rai1 in estate. È certo, tuttavia, che la seconda parte sarà occupata da “Estate in diretta”. Negli scorsi anni, nel primo pomeriggio, non sono mancate le repliche di “Don Matteo”, un appuntamento fisso della bella stagione su Rai1, e la soap spagnola “Sei Sorelle”. Tuttavia, quest’anno la soap non verrà trasmessa a causa dei risultati deludenti degli anni precedenti.

Recentemente, TvBlog ha ipotizzato la possibilità che Rai1 realizzi un nuovo programma intitolato “Un’estate da (a)mare”, che occuperebbe la fascia oraria attualmente dedicata a Caterina Balivo. Tuttavia, non ci sono informazioni concrete su questo programma online, quindi è probabile che l’idea sia stata abbandonata.

Probabilmente presto verrà annunciato cosa andrà in onda da lunedì 3 giugno su Rai1 nella fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 17.00. Per avere la conferma ufficiale del ritorno di Caterina Balivo a settembre con “La volta buona”, potrebbe essere necessario attendere l’estate inoltrata e la presentazione dei palinsesti delle reti Rai per la prossima stagione.