Il Rally Costa del Gargano inizia nel segno di Zambon

IL 3° RALLY COSTA DEL GARGANO INIZIA NEL SEGNO DI ZAMBON

Il pilota veneto è il protagonista della corsa CRZ, leader dopo le due prime Prove Speciali con passaggio nel centro abitato di Monte Sant’Angelo, seguito da Bergantino e da Azzarone. Domani giornata intensa con otto PS e l’arrivo al poro turistico di Manfredonia alle ore 18.

Dallo spettacolare inizio del 3° Rally Costa del Gargano, seconda tappa del CRZ ACISPORT partito questo pomeriggio dal porto turistico di Manfredonia e accesosi con la disputa delle prime due Prove Speciali, la prima in diurna e la seconda in notturna, sul tratto Macchia-Monte Sant’Angelo consacrato dal pubblico per il passaggio nel centro abitato della città di San Michele, è subito venuto fuori il nuvolo dei papabili candidati al successo della corsa organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team con i patrocini di Regione Puglia, Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dei Comuni diManfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo.

Il leader delle prime due sfide a cronometro della PS “Macchia-Troiano Petroli” lunga gli 11,67 km ricavati sulla mitica salita del promontorio dauno, è il veneto Stefano Zambon che, coadiuvato alle note dall’emiliano Gabriele Romei, a bordo della Citroen C3 WRC Plus del Team Easi ha realizzato il miglior tempo di 15’59”.1. Alle sue spalle, con un distacco di 9”9, la Skoda Fabia R5 Rally 2 del beniamino di casa, il pluri campione CRZ e vincitore delle prime due edizioni del Costa Giuseppe Bergantino, navigato da Mirko Di Vincenzo. A distanza, terzo posto provvisorio per il vice presidente della Gargano Racing Team Pietro Azzarone, con Fiore Iscaro al volante di una Volkswagen PoloR5 Rally 2 e quarta posizione guardinga c’è il driver della Salento Motori Francesco Rizzello, affiancato da Fernando Sorano su Hyundai i20. La bagarre è solo all’inizio e sarà da vedere chi porterà a casa a vittoria e il podio finale.

Il programma della competizione domani, domenica 28 aprile, entra nel vivo e saranno 8 le Prove Speciali che impegneranno i 52 equipaggi partecipanti, la PS Mattinata –Tecnoedil da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 10.04, 14.17 e 17.10, la PS Monte – Automania (10.20, 14.33 e 17.26) e Carbonara- Tegliafilo (10.48 e 15.01). L’Arrivo al porto turistico di Manfredonia è fissato alle ore 18.18 a cui seguirà la cerimonia di premiazione.

La mappa dei percorsi, le classifiche e tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento