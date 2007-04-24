Notizie Giovani Foggia
Ultime notizie sui giovani. Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti del mondo dei giovani La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
Virtus Sammarco: chiacchiere di calcio con Bertozzi
17 novembre 2026 19:02
Teatro Lucio Dalla, gli Apocrifi hanno già sconfinato
13 novembre 2026 17:13
Manfredonia, ecco le prime immagini della vettura di Giuseppe Troiano Jr
12 novembre 2026 12:09
Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani
06 novembre 2026 12:33
Atletico Gargano, Sollitto: “La salvezza è la nostra priorità ma le soddisfazioni non fanno mai male”
28 ottobre 2026 11:17
Scontri in campo, sospesa la gara Atletico Gargano-San Severo Calcio della Juniores
25 ottobre 2026 15:22
Si Può Fare, Manfredonia al centro delle politiche giovanili
21 ottobre 2026 19:32
"Curandum Est": l'arte come imperativo categorico della cura
21 ottobre 2026 18:32
Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Riccardo Spina”
20 ottobre 2026 21:21
Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Raffaele Spina”
20 ottobre 2026 19:55
Il Palco in una Stanza, questo weekend la rassegna pianistica Mirella Testoni
20 ottobre 2026 19:18
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
Proteste, domattina corteo studentesco a Manfredonia
16 ottobre 2026 18:24
Virtus Sammarco, si riparte con entusiasmo!
05 ottobre 2026 14:37
A Manfredonia una due giorni nazionale sulle politiche giovanili: giovani, organizzazioni e istituzioni a confronto sul protagonismo delle nuove generazioni
02 ottobre 2026 13:28
Alexandra Marinaro conquista Roma: “Puglia Dolosa” protagonista della Manifestival 2026
01 ottobre 2026 18:09
Atletico Gargano, sacrificio e speranza
29 settembre 2026 16:26
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis: l'eco emotiva oltre la proiezione
26 settembre 2026 18:14
Manfredonia Futsal, presentazione, ultima amichevole e poi il campionato
26 settembre 2026 13:13
Monte Sant'Angelo, 27 settembre,"Per Mariarosa, per la vita": marcia silenziosa e inaugurazione della panchina gialla
23 settembre 2026 12:10
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis. Il Freak - music Art Café ospita il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
16 settembre 2026 21:18
Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga
12 settembre 2026 23:52
Manfredonia Futsal, Paolo Sventurato è il Dirigente Accompagnatore U17
09 settembre 2026 17:32
“Petali di speranza”: a Manfredonia una scatola per custodire la vita
09 settembre 2026 14:33
Esplosione ordigno ad Andria: prime indiscrezioni sulle vittime
06 settembre 2026 19:09
Manfredonia Futsal, il programma del precampionato
06 settembre 2026 12:23
Manfredonia Futsal, Giacinto Francesco Clemente torna a casa
24 agosto 2026 17:31
Omicidio a Trani: il 18enne andriese Cosimo Quagliarella perde la vita per una lite banale
13 agosto 2026 18:33
Manfredonia Futsal, Calò: "Vedremo il palazzetto pieno"
05 agosto 2026 19:10
Frontiera Zero, primo Torneo Internazionale di Calcetto: lo sport come inclusione e condivisione
03 agosto 2026 11:55
Manfredonia Futsal, Michele Calò è il Vice-Presidente e Direttore Generale
01 agosto 2026 20:02
Manfredonia Futsal, il benvenuto all’appassionato Andrea Quarto
29 luglio 2026 19:31
Un giovane sanseverese precipita da un balcone a Vasto (CH)
27 luglio 2026 16:12
Manfredonia Futsal, Federico Guerra è il Team Manager
24 luglio 2026 13:52
Manfredonia Futsal, l’emozionante ritorno di Giovanni Vitulano nel calcio a 5
18 luglio 2026 19:22
A 17 anni muore investito, strazio a San Vito
17 luglio 2026 16:07
Manfredonia Futsal, ecco il giovane mancino Ruggiero Tomiri
16 luglio 2026 17:49
Manfredonia: I^ Torneo Internazionale di calcetto
16 luglio 2026 00:36
Manfredonia Futsal, accordo con Michele Castrignano
14 luglio 2026 17:21
Traduzione medico-scientifica: il percorso dell'Università SSML "Marco Polo" tra conoscenza linguistica e sapere medico
14 luglio 2026 10:56
Alessio e Simone, due fratelli, stesso tragico destino
13 luglio 2026 14:29
Bari, il 19enne Alessandro Longo muore in sella alla sua moto
09 luglio 2026 13:56
Manfredonia Futsal, altro giovane biancoceleste: Jafet Zuccarone
06 luglio 2026 19:23
Dramma al “Grand Hotel degli Angeli”, giovane turista polacco trovato esanime in piscina
05 luglio 2026 15:30
Manfredonia Futsal, Michele Angerillo nuovo biancoceleste
03 luglio 2026 17:41
Manfredonia Futsal, Girolamo Zingariello è biancoceleste
01 luglio 2026 18:11
"Corto e Cultura Film Festival": tra i cortometraggi selezionati "L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese
01 luglio 2026 14:38
Giovani, lavoro e tornanza: ha senso restare (o tornare) al Sud? Dibattito stasera
01 luglio 2026 13:20
Manfredonia Futsal, Michele Di Rosario torna al calcio a 5
30 giugno 2026 19:16
Anche Castellana Grotte piange una giovane vittima della strada
25 giugno 2026 23:43
Manfredonia Futsal, nuovo stage U17 al PalaTomaiuolo martedì
25 giugno 2026 19:01
Francesco Ponarosa, il 19enne bitrittese deceduto a causa di un incidente
23 giugno 2026 16:12
Manfredonia Futsal, ecco la novità Bryan Tritto
22 giugno 2026 18:13
Foggia: Annarita Delli Carri finalista ai campionati italiani Fida
21 giugno 2026 06:36
Manfredonia Futsal, arriva il talento Loris Gambuto
20 giugno 2026 19:42
My Ritmica, un mese di sogni tra ginnastica ed arte
18 giugno 2026 19:13
Incidente Corato-Trani, morta la giovane adelfiese Martina Lacasella
18 giugno 2026 17:21
Manfredonia Futsal, stage U17 al PalaTomaiuolo mercoledì
18 giugno 2026 17:03
Manfredonia Futsal, Eros Nenna nel cuore del progetto
16 giugno 2026 14:46
Il liceo scientifico “Galilei-Moro” parla di sport
16 giugno 2026 10:39
Giorgio Pienabarca, San Nicandro Garganico colpita da grave lutto
12 giugno 2026 12:38
Manfredonia Futsal, secondo stage 13 giugno per nuovi giocatori
10 giugno 2026 15:38
Manfredonia Futsal, Antonio Venturi guida l’Under 17 Regionale
07 giugno 2026 18:01
Bottega degli Apocrifi, rete e collaborazioni per il teatro sul territorio
02 giugno 2026 17:53
Toniolo's Got Talent 2026 tra entusiasmo, premi e ricordi
02 giugno 2026 17:32
Tragedia nella notte, 16 muore in un incidente stradale
31 maggio 2026 13:48
Manfredonia Futsal, domani stage al PalaScaloria. Cotrufo: “Un’occasione unica”
29 maggio 2026 15:42
Help Giovani: a Manfredonia un seminario sul disagio giovanile nell'era digitale
28 maggio 2026 11:27
Manfredonia Futsal, i primi stage sabato al PalaScaloria
26 maggio 2026 14:36
SportBorn tra Coppa Puglia UISP, le scuole e il Nations Tournament
24 maggio 2026 20:33
Toniolo's Got Talent 2026, gran finale mercoledì 27 maggio
24 maggio 2026 17:47
Chi è Lorenzo Salvetti, il cantante che ha vinto Amici 2026 battendo Alessio
18 maggio 2026 09:41
Antonio Gentile non ce l’ha fatta, il papà di Gaetano è deceduto dopo una lunga malattia
17 maggio 2026 15:37
Dalle Dolomiti Bellunesi al Gargano: la storia di Bedin che da otto mesi attraversa l’Italia senza soldi
14 maggio 2026 10:49
Manfredonia in TV: Salvatore Cinque ad Avanti un Altro
12 maggio 2026 18:25
Foggia torna ad essere laboratorio nazionale del giornalismo d’inchiesta: al via la 3ª edizione della PRM Academy
12 maggio 2026 06:52
GO! - Generazione in Orbita, chiusa la prima finestra: 351 progetti inoltrati
11 maggio 2026 06:37
17enne morto dopo l’operazione alla tibia, indagini a Bari
15 aprile 2026 17:58
Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia
06 aprile 2026 06:44
Manfredonia: cinema e impegno sociale si fondono. Il cast del docufilm "L'Eterna Domanda" e l'associazione "Un Girasole per la Vita" incontrano gli studenti
31 marzo 2026 14:51
A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi che vogliono trasformare le idee in progetti
28 marzo 2026 07:00
Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia
26 marzo 2026 08:27
Bando servizio civile 2026 - Pro Loco Manfredonia
22 marzo 2026 06:59
A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi dai 16 ai 30 anni che vogliono trasformare le idee in progetti
19 marzo 2026 07:00
Grande successo per "L'Eterna Domanda". Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell'anima
18 marzo 2026 16:55
Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia
18 marzo 2026 06:58
“L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione "Un Girasole per la Vita"
17 marzo 2026 16:12
Monte Sant’Angelo: doppio appuntamento con il documentario “L’Eterna Domanda” del regista Domenico Rignanese
15 marzo 2026 13:26
Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: “Decisione presa da tempo, senza legami con il caso Corona”
02 marzo 2026 18:28
Cime tempestose, il marketing sta rovinando la letteratura?
18 febbraio 2026 15:01
I Malembande: un piatto tipico del carnevale di Manfredonia e della cucina sipontina, il video di William Esposto
15 febbraio 2026 07:00
Luigi non ce l’ha fatta, il giovane mattinatese è morto all’ospedale di San Giovanni Rotondo
26 gennaio 2026 20:16
Da Monte Sant'Angelo alla Camera dei Deputati: Roberta Totaro riceve il Premio "America Giovani" per il talento universitario
24 gennaio 2026 15:52
Manfredonia: premiata un'altra giovane eccellenza. La ventitreenne Deborah Mazzamurro riceve il riconoscimento "America Giovani"
24 gennaio 2026 13:51
Orgoglio per Manfredonia: la sipontina Barbara Pia Trotta premiata tra le eccellenze universitarie italiane
23 gennaio 2026 17:43
La provincia barese piange ancora dopo la morte dei fratelli Bigi
21 gennaio 2026 14:32
L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico
20 gennaio 2026 17:54
Tragedia della vigilia, San Ferdinando perde il giovane Giuseppe Di Stasi
26 dicembre 2025 12:25
Orsara di Puglia, la Mappa “Galattica” delle opportunità costruita dai giovani per far crescere la comunità
23 ottobre 2025 09:51
Enichem 49 anni dopo il disastro. La memoria negata torna a farsi voce
01 ottobre 2025 17:49
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