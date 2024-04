Navitremiti annuncia la prima partenza per le Isole Tremiti il 23 aprile

È con grande entusiasmo che Navitremiti, la compagnia navale leader nel trasporto passeggeri tra il Gargano e le incantevoli Isole Tremiti, annuncia la prima partenza della stagione il prossimo 23 aprile.



I viaggi partiranno dai porti di Vieste alle ore 8:30 e da Peschici alle ore 9:00, offrendo agli amanti delle avventure marine l’opportunità di esplorare questo gioiello nascosto del Mar Adriatico.



Questo impegno da parte di Navitremiti è un segno tangibile del loro sostegno alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, un obiettivo sempre più ricercato negli ultimi anni. La compagnia si impegna a garantire un servizio affidabile e di qualità anche durante la bassa stagione, consentendo ai visitatori di godere delle meraviglie delle Isole Tremiti in qualsiasi momento dell’anno.





Le Isole Tremiti, un vero e proprio paradiso naturale, sono un’Area Marina Protetta che rappresenta un patrimonio prezioso del Mar Adriatico. Con le loro acque cristalline e i paesaggi mozzafiato, queste isole offrono un ambiente unico per gli amanti del mare e della natura. Grazie alla loro ricca biodiversità e alla loro posizione nell’Adriatico, le Isole Tremiti sono un’oasi per la vita marina e una destinazione imperdibile per gli appassionati della natura. Queste isole offrono un viaggio nel tempo che affascina e incanta i visitatori di ogni età.



Con Navitremiti, il vostro viaggio verso le Isole Tremiti sarà un’esperienza indimenticabile. Approfittate della prima partenza il 23 aprile per scoprire tutto ciò che questo tesoro nascosto del Mar Adriatico ha da offrire. Prenotate ora il vostro posto a bordo e preparatevi a vivere un’avventura da sogno tra le meraviglie delle Isole Tremiti.