La Baia di Zaiana a Peschici, le spiagge più belle del Gargano

La Spiaggia di Zaiana è situata a cira 5 chilometri da Peschici in direzione di Vieste, incastonata all’interno della pittoresca baia omonima. Si tratta di una bellissima spiaggia di morbida sabbia dorata dal fascino selvaggio, caratterizzata da un litorale di circa 200 metri incastrato tra alte pareti rocciose ricoperte di boschi. Tranquilla e silenziosa di giorno, la sera si trasforma in una discoteca all’aperto per party on the beach, molto frequentata dai giovani. Il mare è molto bello, azzurro, cristallino e trasparente, con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per fare il bagno, eccezion fatta nei giorni ventosi in cui le acque sono interessate da onde.

