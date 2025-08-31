Le Spiagge più belle del Gargano, ecco la lista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ecco la lista delle spiagge più amate del Gargano in Puglia assolutamente da non perdere nel proprio soggiorno in estate sul Gargano:

Sono tantissime le spiagge più amate dai turisti del Gargano, da Vieste la capitale del turismo pugliese a Peschici la perla del Gargano insieme a Rodi Garganico e Mattinata sono sicuramente le città più amate del Gargano in Puglia. Da non perdere anche le Isole Tremiti con le sue spiagge incontaminate e selvagge. Da non sottovalutare anche Manfredonia e le spiagge del Nord del Gargano come Lesina.

Senza ombra di dubbio la spiaggia più famosa del Gargano è la Baia dei Mergoli meglio conosciuta con Baia delle Zagare

Non perdete neanche la spiaggia di Vignanotica o la Baia di Zaiana a Peschici.

