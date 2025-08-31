Le Spiagge più belle del Gargano, ecco la lista
Ecco la lista delle spiagge più amate del Gargano in Puglia assolutamente da non perdere nel proprio soggiorno in estate sul Gargano:
- La Baia di Punta Rossa,
- La Spiaggia di Mattinatella,
- Baia dei Mergoli meglio conosciuta come Baia delle Zagare,
- Spiaggia di Vignanotica
- Cala di Porto Greco,
- La Spiaggia di Chianca Masitto,
- Cala della Pergola,
- Baia di Manaccora,
- La Baia di Zaiana a Peschici
- Cala della Sanguinara
- Baia di Campi
- La Spiaggia del Pizzomunno
- Cala Matano
- Cala degli Inglesi
- Spiaggia dei Pagliai
- Cala delle Arene,
- Porto Piatto
- Naturismo: le spiagge per nudisti sul Gargano
Sono tantissime le spiagge più amate dai turisti del Gargano, da Vieste la capitale del turismo pugliese a Peschici la perla del Gargano insieme a Rodi Garganico e Mattinata sono sicuramente le città più amate del Gargano in Puglia. Da non perdere anche le Isole Tremiti con le sue spiagge incontaminate e selvagge. Da non sottovalutare anche Manfredonia e le spiagge del Nord del Gargano come Lesina.
Senza ombra di dubbio la spiaggia più famosa del Gargano è la Baia dei Mergoli meglio conosciuta con Baia delle Zagare
Non perdete neanche la spiaggia di Vignanotica o la Baia di Zaiana a Peschici.
