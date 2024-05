Terra amara cambia di programmazione: anticipazioni puntata stasera 2 maggio

Terra amara subirà un cambio di programmazione per questo mese di maggio. Poche ore fa, Mediaset ha annunciato una variazione di palinsesto che vede la soap opera cambiare giorno di messa in onda. Ebbene sì, le puntate delle vicende ambientate a Cukurova non andranno più in onda di venerdì ma bensì di giovedì sera per lasciare il posto a Viola come il mare. La serie tv infatti debutterà venerdì 3 maggio con la sua seconda stagione dove sono attesi numerosi colpi di scena. Francesca Chillemi e Can Yaman torneranno ad interpretare Viola Vitale e Francesco Demir dopo il successo della passata stagione. Di qui, la decisione di Mediaset di spostare giorno di messa in onda delle puntate serali di Terra amara.

Le puntate serali di Terra amara in onda di giovedì: anticipazioni 2 maggio

Le puntate serali di Terra amara non andranno più in onda di venerdì ma di giovedì sera per permettere la messa in onda della seconda stagione di Viola come il mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Resta, invece, confermato l’appuntamento della soap opera alla domenica pomeriggio. Ma cosa vedremo nel corso della puntata serale trasmessa stasera 2 maggio sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Hakan apparirà preoccupato per la sparizione di Zuleyha e i bambini, così chiamerà Fikret per chiedergli aiuto nel ritrovarla. Intanto alla villa succederà qualcosa di inaspettato. Zuleyha prima di partire aveva affidato a Cevryie il compito di occuparsi di nonna Azize. Ma in un momento di distrazione di Ceriye la nonnina farà perdere le proprie tracce.