Meloni offesa il 1 maggio a Foggia, FdI denuncia per vilipendio

Meloni offesa il 1 maggio a Foggia, FdI denuncia per vilipendio (ANSA) – FOGGIA, 02 MAG – Una denuncia per vilipendio delle istituzioni è stata presentata dalla responsabile provinciale del dipartimento legalità e sicurezza di FdI della provincia di Foggia, Daria Cascarano, in merito alle offese sessiste pronunciate dal rapper Gennarone ieri sera sul palco del concerto dell’1 maggio a Foggia.



La denuncia è stata formalizzata nella tarda mattinata ai carabinieri di Foggia. “Ho presentato denuncia come privata cittadina che si è sentita lesa dalle parole pronunciate ieri sera, e in qualità di responsabile del dipartimento legalità avverto ancor più la necessità di agire – spiega all’ANSA Cascarano -. Se il conduttore della serata o un rappresentante del governo cittadino si fossero dissociati al momento dalle parole pronunciate dal palco, è probabile che non avrei presentato alcuna denuncia”.



Cascarano sottolinea come “sia strettamente necessario capire che i rapper, i cantanti, gli artisti in generale siano maestri per i nostri ragazzi e devono dare l’esempio. Ieri sera è andata in scena una doppia offesa. Alla premier in quanto tale e in quanto donna e dunque verso tutte le donne. I giovani hanno purtroppo perso il rispetto nei confronti delle donne, degli insegnanti, delle istituzioni.

Per cui tocca a noi adulti e a chiunque abbia un ruolo di responsabilità prestare particolare attenzione ai messaggi e alle parole che veicolano”. “Se nessuno nell’immediatezza si è dissociato – conclude Cascarano – ritengo che quelle parole fossero condivise. Dobbiamo tutti essere molto attenti all’influenza che noi adulti abbiamo sui giovani”. (ANSA). 2024-05-02