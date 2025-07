Le Spiagge più belle del Gargano, Vignanotica tra Mattinata e Vieste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Spiaggia di Vignanotica si trova tra il comune di Mattinata ed il comune di Vieste, la spiaggia è facilmente raggiungibile percorrendo la Provinciale che collega appunto Vieste a Mattinata Gargano Vignanotica.

E’ una Meravigliosa spiaggia di sabbia e ghiaia incastonata in un tratto costiero alto e roccioso, circondata da alte rocce sedimentarie ricoperte di pini. La spiaggia è lunga circa 500 metri, caratterizzata dalla presenza di molteplici grotte scavate dal mare e dalla alta e bianca falesia calcarea alle sue spalle Il mare è molto bello, azzurro con sfumature turchesi, cristallino e con fondali digradanti, ideale per nuotare e fare il bagno.

La Spiaggia Vignanotica è situata lungo la Provinciale 53 che collega Vieste a Mattinata e Manfredonia, proprio al confine tra i due comuni.

Nelle altre stagioni la spiaggia di Vignanotica diventa solitaria e davvero poco frequentata, un vero paradiso per fughe romantiche. Nella spiaggia in Estate ci sono un paio di lidi attrezzati, nel caso foste organizzati troverete lo spazio gratuito per prendere la tintarella.

Come arrivare alla Spiaggia del Gargano Vignanotica

Raggiungere la spiaggia di Vignanotica è di facile accesso, dopo aver percorso la provinciale 53 si prende un sentiero suggestivo circondato di pini. Quando si scende verso la spiaggia troverete diversi parcheggi a pagamento per sostare con l’auto, dai parcheggi bisogna proseguire a piedi verso un sentieri, m alcuni parcheggi sono organizzati anche con una navetta che vi conduce direttamente in spiaggia.

Curiosita: la spiaggia di Vignanotica, con l’ausilio della CGI, è diventata l’isola delle Amazzoni nel film “Wonder Woman”.

Per mangiare a Vignanotica

Nei mesi estivi troverete diversi punti ristoro sulla spiaggia che vi potranno preparare piatti tipici o una semplice ma gustosissima bruschetta.

Consigli per Vignanotica

Vi consigliamo di equipaggiarvi di scarpette di gomma per camminare sulla spiaggia, inoltre vi consigliamo di non sostare con l’ombrellone nella parte centrale della spiaggia in quanto nel pomeriggio sbarcano diverse barche con turisti che scendono in spiaggia. Cercate un posto alle due estremità della spiaggia.

