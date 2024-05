Terra amara anticipazioni puntata 5 maggio: Gaffur e Rasit protagonisti di un duello

Tante novità accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amata che il pubblico avrà modo di vedere domenica 5 maggio dalle ore 14:30 sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Hakan saluterà Abdulkadir, deciso a lasciare Cukurova per non immischiarsi più nella vita privata di Hakan e Zuleyha. Ma poco prima di andare via, Abdulkadir verrà arrestato dalla guardia civile per l’omicidio di Fekeli. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret verrà dipinto come un eroe dalla folla di Cukurova per essere riuscito ad acciuffare il responsabile dell’assassinio di suo zio. Allo stesso tempo, Abdulkadir verrà portato in prigione dove Vahap non si rassegnerà all’idea che suo fratello possa essere condannato all’ergastolo. Anche Hakan penserà ad un modo per liberare il suo amico.

Terra amara anticipazioni: Rasit sfida Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Sermin e Betul si nasconderanno in casa di Fusun mentre Fikret e Zeynep si avvicinerà sempre di più. Rasit, invece, si presenterà alla villa con un vecchio sidecar. Gaffur a questo punto lo prenderà in giro, tanto che Rasit deciderò di sfidarlo. Neanche dirlo, il capomastro accetterà di gareggiare col pick up ma non controllerà il serbatoio tanto da finire la benzina perdendo così la sfida. Intanto, Hakan si recherà a trovare Abdulkadir in carcere dove lo metterà al corrente del suo piano per farlo evadere. L’uomo sarà all’oscuro di essere stato pedinato da Zuleyha, che scoprirà così una nuova bugia. Bahar prenderà in giro Cevriye dicendole che Fadik e Rasit guadagnano molto più di lei. Infine Sermin si farà portare un’ingente spesa dicendo al negoziante che sarà Fusun a pagare.