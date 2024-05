Ilary Blasi torna in tv con Alvin: saranno al timone di Battiti Live su Canale 5

Sorpresa a Battiti Livi. La nuova edizione del programma musicale sarà condotta da due colleghi che si sono amati e odiati all’Isola dei famosi. Ilary Blasi e Alvin torneranno insieme stavolta sullo stesso palco non come conduttrice e inviato ma per condurre Battivi Live. L’ex inviato in Honduras farà alcune incursioni nel backstage sopra e sotto il palco dove dovrebbe arrivare anche Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato storico di Striscia La Notizia, già vista al Grande Fratello come inviata social. Una rivoluzione a 360° visto che l’ultima edizione del format era stata condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con un discreto successo di ascolti.

Ilary Blasi e Alvin sono i nuovi conduttori di Battiti Live su Canale 5

Ilary Blasi e Alvin torneranno insieme al timone di Battiti Live. I due condurranno la nuova edizione del programma musicale al posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Per l’occasione, il programma non andrà più in onda su Italia Uno ma si trasferirà sulla rete ammiraglia Mediaset Canale 5 come rivelato da FQ Magazine. Un duro colpo per l’ex moglie di Flavio Briatore che rimarrà senza al suo programma che aveva condotto per molte stagioni su Italia Uno. Per Ilary Blasi, invece, sarà un ritorno in televisione dopo l’addio alla conduzione dell‘Isola dei famosi, attualmente condotta da Vladimir Luxuria con scarsi risultati.