Tempesta d’Amore Anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024

Anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’Amore trasmesse dal 6 al 10 maggio 2024, scopriremo gli intrighi all’interno del lussuoso hotel Fürstenhof. Ricordiamo che la soap bavarese è trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Shirin sta soffrendo e non ce la fa più. L’idea di perdere la vista, per sempre, l’ha fatta cadere in un baratro terribile. Neppure la grande somma di denaro, ricevuta da un donatore anonimo, è riuscita a farla sorridere nuovamente.

Shirin riconoscerà l’odore del detergente che l’ha rovinata

Quando Yvonne pulirà l’appartamento, la giovane ragazza vorrà scoprire da dove proviene il prodotto. La voglia di vendicarsi sarà il suo grande. Come biasimarla se odia chi le ha causato la cecità? Shirin scoprirà che Alexandra le ha rovinato la vita. La donna si assumerà le sue responsabilità e si scuserà con lei. Interverrà Markus, cercando di fermare Shirin, affinchè non crei un enorme scandalo.

Markus proporrà a Shirin un accordo che la donna non saprà se accettare o meno, di che si tratterà? Shirin ne parlerà con Gerry, che le consiglierà di rifiutare. La ragazza è però molto allettata dall’idea di potersi sistemare per sempre.

Gerry e Shirin litigheranno

Helene spingerà il figlio a insistere con la fidanzata e non diventare troppo protettivo. Il giovane cercherà di mettere di stare calmo ma Shirin, dopo avere litigato con Gerry, sarà delusa. Quindi si avvicinerà a qualcun altro, che sembra essere più comprensivo.

Intanto Josie informerà Paul dell’offerta di lavoro che ricevuta al concorso. Se accettasse dovrebbe recarsi a Lisbona e, per il suo fidanzato andrebbe molto bene, visto che Luna abita là. La partenza di Josie dipende dalla sua formazione e la giovane temerà che André non accetterà di accorciare il suo apprendistato.

Erik chiederà un prestito per poter concedere alla figlia il suo matrimonio da sogno

Erik chiederà un prestito per organizzare un matrimonio eccezionale alla figlia, poi partirà per una riunione di classe e lascerà l’organizzazione del matrimonio a Yvonne. La donna saprà limitare le spese? Josie, Paul e Yvonne cercherà una nuova location per il loro matrimonio.

Josie però le rivelerà che sia lei che il suo fidanzato vogliono una cerimonia più semplice. Josie si entusiasmerà davanti a un bellissimo prato e sarebbe felice di festeggiare il suo matrimonio là. Tuttavia, Paul non lo è per nulla, un grande trauma l’ha colpito da piccolo.

Vanessa gelosa di Carolin e Leon

Vanessa vorrebbe una famiglia tradizionale e non riesce a lasciarsi andare con Carolin. Purtroppo però, l’intimità con Max, non c’è, lei non si sente coinvolta da lui. Carolin, delusa da Vanessa troverà consolazione in Leon, che le sta accanto in questo momento. I due vivranno lo stesso evento drammatico, non è un avvicinamento.

Vanessa sorprenderà Carolin e Leon in un momento di intimità. Sconvolta da quanto ha visto, si confiderà con Max ma finirà per mettere il fidanzato contro Carolin per Michael. Helene André lo inviterà a partecipare alla festa popolare insieme a lei.

Un profilo di incontri per Helene

Christoph non riuscirà a tollerare che la sua amata Alexandra sia felice con Markus. Lui crederà che il suo rivale se ne dovrebbe andare. I conti della Schwarzbach AG sono stati falsificati. Il suo impegno verrà ripagato, Alexandra si ritroverà in una situazione pericolosa.

Dal suo profilo sul sito di incontri, Helene si rende conto che André non la vede com’è davvero e rimane profondamente delusa dalla visione che l’uomo ha su di lei. Le cose cambiano quando André riceve un messaggio sul suo cellulare.

Tempesta d’Amore è trasmessa dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.