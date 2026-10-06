Guendalina Tavassi, il fidanzato insulta Jonathan sui social poi chiede scusa: “Gesto dettato dalla rabbia”

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Per Guendalina Tavassi quella di ieri al Grande Fratello Vip non è stata una serata affatto semplice, durante la puntata infatti si è scontrata duramente con Moreno Morello, sono state diverse le cose che l’hanno infastidita.

Il gieffino le ha chiaramente dato della poco di buono, cosa che ha fatto subito infuriare la gieffina. Gli animi in puntata si sono scaldati molto e sui social il fidanzato della gieffina è sbottato contro Jonathan Kashanian. Quest’ultimo ha accusato Andreas al Grande Fratello Vip di averlo insultato, ha anche detto che lo ha infastidito molto il fatto che gli abbia detto di essere ‘acida’.

Federico Perna attacca duamente Jonathan Kashanian sui social: il fidanzato di Guendalina Tavassi ha chiesto scusa

Il fidanzato della gieffina riferendosi a Jonathan Kashanian lo ha chiamato ‘schifoso’ e ha detto che prima di entrare nella casa ha chiamato sua moglie dicendole che doveva farsi qualcuno nella casa, davanti a lui e ai suoi figli. Ha poi aggiunto: “Mo si innervosisce per una ACIDA. Più che acida è una P da quattro soldi! Infame!“

Dopo qualche ora Federico Perna ha eliminato la storia e ci ha tenuto a chiedere scusa per l’eccessivo insulto perché il Grande Fratello Vip è sempre un gioco. Ha però ribadito che è vero quello che è successo prima del reality ed è stato fuori luogo, specie per una persona che ha i suoi principi e i suoi valori. Il fidanzato di Guendalina Tavassi ha così concluso: “Chiedo comunque scusa per l’insulto perché è stato un gesto dettato dalla rabbia di vedere Guenda attaccata da tutti anche da chi prima di entrare nella Casa faceva l’amico“.