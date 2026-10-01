Guendalina Tavassi al GF Vip, parla il compagno Federico: “Temo che qualcuno possa provarci con lei”

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Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo il compagno di Guendalina Tavassi, Federico Perna, ha parlato dell’esperienza che sta vivendo la gieffina nella casa più spiata dagli italiani. In passato lei aveva già partecipato al reality, dove ha ottenuto un’incredibile visibilità.

Il compagno ha fatto sapere che tornare nella casa era il sogno di Guendalina Tavassi, il reality l’ha resa famosa ma pensa che lei sia stata brava a tenersi la popolarità col passare degli anni. L’ha definita una donna forte, simpatica, bella e dinamica, a parer suo non ha rivali. Federico Perna ha anche detto che la gieffina ha visto come una sconfitta la sua prima partecipazione al Grande Fratello, oggi la sua speranza è quella di riuscire a spegnere le luci della casa.

Guendalina Tavassi era stata già contattata dal GF Vip: il compagno Federico Perna svela il suo timore

Il compagno della gieffina ha fatto sapere che gli autori del Grande Fratello Vip l’hanno contattata diverse volte, però la cosa non era mai andata in porto fino ad ora. Lui crede che abbiano atteso che la situazione con l’ex marito si risolvesse del tutto. L’hanno fatta rientrare nella casa ora che ha ritrovato la serenità perché è in grado di dare il meglio di sé se ha la testa libera.

Federico Perna e Guendalina Tavassi stanno insieme da sei anni e sono più innamorati che mai. Lui si fida della compagna e non crede che potrebbe mai mancargli di rispetto, però qualche timore lo ha avuto lo stesso prima del suo ingresso nella casa. In merito a ciò ha svelato: “Io ero un po’ timoroso perché, nonostante non abbia mai messo in dubbio il nostro rapporto, un po’ c’ho pensato. Magari qualcuno dentro la Casa inizia a corteggiarla. Però va beh sta a lei, è il suo lavoro ma un po’ di ansia e timore ti viene“.