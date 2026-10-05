Jonathan ha chiamato Guendalina Tavassi prima del GF Vip? Lei svela: “Mi ha detto di andare con qualcuno”

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Nei giorni scorsi c’è stata un po’ di tensione tra Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian, lei lo ha accusato di non aver preso una posizione durante il suo scontro con Federica Morello.

La gieffina non pretendeva di essere difesa, lui avrebbe solo dovuto dire la verità, cioè che in quel momento Guendalina non stava parlando male della modella ma è stato vago e questo le ha dato molto fastidio. Tra i due è esplosa una discussione e sembra che lei non si sia lasciata la cosa alle spalle. Nella casa più spiata dagli italiani, infatti, ha smascherato Jonathan Kashanian rivelando che si è messo in contatto con lei prima del Grande Fratello Vip.

C’è stata una telefonata tra Jonathan Kashanian e Guendalina Tavassi prima del GF Vip: cosa le ha detto il gieffino

Durante una chiacchierata con Andreas Muller, Marina La Rosa e Giulia Provvedi la Tavassi ha chiaramente accusato il gieffino di essere una persona strategica. La gieffina ha detto che è la persona che più l’ha delusa, anche per quello che è successo prima di entrare nella casa.

Guendalina Tavassi ha raccontato che Jonathan Kashanian è amico di una delle sue più care amiche e tramite lei l’ha contattata quando ha saputo che entrambi avrebbero partecipato al Grande Fratello Vip. Durante la videochiamata le ha detto una cosa che ha fatto arrabbiare il compagno della gieffina, questo è ciò che le avrebbe consigliato: “Guenda, ma tu devi andare con qualcuno lì dentro“. Tutto questo solo per creare dinamiche e far parlare di sé, la rivelazione ha divertito Muller e lei ha giurato che quello che ha raccontato è successo davvero.