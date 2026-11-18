Lido a Siponto
Manfredonia, ordinanza di sgombero e ripristino di area demaniale a Siponto
Nell'ordinanza numero 274 del 18 novembre il Comune di Manfredonia ha ordinato un lido di sgomberare l'area
A cura di Ilsipontino
18 novembre 2026 14:50
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
Manfredonia - Un lido a Siponto, secondo il Comune di Manfredonia, occupava senza autorizzazione un'area demaniale marittima e, quindi, ha ordinato lo sgombero ed il ripristino dell'area entro 60 giorni da oggi.
In caso di inottemperanza si procederà ad esecuzione forzata, anche con l’ausilio della Forza Pubblica, senza ulteriore avviso, previa custodia delle masserizie rinvenute all’interno dell’area, con oneri e spese a carico dell’inadempiente e secondo le modalità prescritte dal Codice della Navigazione.