GF Vip, Selvaggia Lucarelli provoca Varsi su Megan: “Non mi puoi venire a dire che sei infatuato”

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Sono nati molti dubbi in merito all’improvvisa relazione nata al Grande Fratello Vip tra Megan Ria e Alessandro Varsi, anche Selvaggia Lucarelli ieri si è lasciata sfuggire qualche ironica battuta.

Tantissimi telespettatori sono convinti che il loro flirt sia nato unicamente per strategia, infatti il loro rapporto è stato messo in discussione sin dall’inizio. Durante l’ultima puntata del reality loro hanno assicurato che non stanno fingendo nella casa più spiata dagli italiani. Le loro parole e i loro atteggiamenti, però, non hanno convinto l’opinionista.

Alessandro Varsi nel mirino di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al GF Vip: cosa hanno detto sul flirt con Megan

Ieri sera, durante la cena nel Bistrot del Grande Fratello Vip, mentre Alessandro Varsi scambiava qualche chiacchiera con l’opinioniste loro non hanno potuto fare a meno di lasciarsi sfuggire qualche ironica battuta. Le due hanno rivolto qualche domanda al ragazzo e lui ha fatto sapere che a parer suo lui e la ballerina continueranno a vedersi fuori.

Selvaggia Lucarelli con la sua solita ironia pungente gli ha detto: “Non mi venire a dire che sei infatuato di Megan! Prima Piera, poi hai detto che c’era attrazione fisica per Marina, poi Federica. Poi al quarto posto c’era Megan. Non mi puoi venire a dire che sei infatuato, ti è andata pure bene, dai”. Anche Cesara Buonamici si è detta d’accordo con la sua collega, ridendo ha detto a Varsi che è un farfallone amoroso.