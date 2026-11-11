Selvaggia Lucarelli smaschera Guendalina Tavassi: sui social svela cosa le ha scritto prima del GF Vip

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Sta facendo non poco discutere quello che è successo tra Selvaggia Lucarelli e Guendalina Tavassi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. In diretta l’opinionista l’ha accusata di essere una bulla, cosa che l’ha profondamente offesa e ferita.

Dopo la puntata la Tavassi si è sfogata in lacrime con alcuni suoi compagni di avventura e ha rivelato che prima del suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani aveva scritto a Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Le aveva confessato di avere paura che a causa del suo modo di scherzare e ironizzare sarebbe potuta passare per bulla. Lei è convinta che l’opinionista l’abbia fatto di proposito a far uscire questa cosa.

Guendalina Tavassi non ha detto la verità sui messaggi inviati a Selvaggia Lucarelli prima del GF Vip? L’opinionista fa chiarezza

Dopo aver giustificato la sua accusa sui social, precisando che si riferiva solo all’atteggiamento mostrato dalla gieffina nella casa, Selvaggia Lucarelli ha di nuovo rotto il silenzio nelle scorse ore e ha smascherato Guendalina Tavassi. In che modo? Ha rivelato cosa le aveva scritto prima di partecipare al reality.

L’opinionista del Grande Fratello Vip ci ha tenuto a precisare che la gieffina non le ha scritto esattamente quello che ha detto nella casa. A detta sua non ha mai parlato del fatto che la sua ironia potesse essere fraintesa, dopodiché ha deciso di rivelare il contenuto di quei messaggi. Guendalina Tavassi le ha scritto di essere terrorizzata perché aveva paura di passare da bullizzatrice d’Italia, aveva poi aggiunto che Valeria e Alex non l’avrebbero aiutata. Selvaggia Lucarelli ha poi detto: “Come a dire che questi due personaggi potrebbero in qualche modo istigare determinati miei comportamenti, legati al bullismo, o comunque tirare fuori la parte peggiore di me. Questo era il senso di quello che mi ha scritto, ok?”