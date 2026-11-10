GF Vip, Guendalina Tavassi in lacrime dopo la puntata: Selvaggia Lucarelli fa chiarezza sui social

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Guendalina Tavassi non ha trattenuto le lacrime ieri sera al Grande Fratello Vip quando è stata accusata da Selvaggia Lucarelli di essere una bulla. Lei non pensa affatto di esserlo e non ha preso affatto bene l’accatto dell’opinionista.

Al termine della puntata non ha potuto fare a meno di ripensare all’accaduto e si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura. Piangendo ha detto che non vuole passare per una cosa che lei stessa combatte e le è dispiaciuto il fatto che Selvaggia abbia detto una cosa così orrenda in diretta perché sa che da casa i suoi figli la guardano e ci rimangono male. Tra le varie cose ha detto: “Io ho visto tornare a casa i miei figli a piangere e io mi devo sentir dire queste cose, che sono una che combatte ogni giorno contro il bullismo?! Ma come passo agli occhi dei miei figli?“

Guendalina Tavassi svela di aver scritto a Selvaggia Lucarelli prima del GF Vip: l’opinionista rompe il silenzio sui social

La gieffina ha fatto sapere di aver scritto a Selvaggia Lucarelli prima di partecipare al reality, alla quale ha confessato che aveva paura che potesse passare per bulla a causa del suo modo di scherzare. A parer suo lei lo ha fatto apposta a tirare fuori questa cosa in diretta. Intanto l’opinionista sul suo profilo Instagram ha spiegato perché ha dato della bulla alla concorrente.

Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che si riferiva solamente ai comportamenti di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip, perché in varie occasioni è stata arrogante, prepotente e intimidatoria con gli altri concorrenti. Ci ha tenuto anche a precisare che non intendeva assolutamente fare riferimento al bullismo come fenomeno psicologico e sociale.