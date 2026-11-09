GF Vip, Federica Morello e Megan Ria criticano Marina La Rosa: “È fortissima a giocare”

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Il flirt nato al Grande Fratello Vip tra Megan Ria e Varsi non convince Marina La Rosa, che ha insinuato che possa essere solo una strategia. Federica Morello dopo aver sentito che sparlava della coppia ha deciso di parlarne con la ballerina.

La Morello durante una chiacchierata con Megan in giardino ha spiegato di averli avvisati per dare loro la possibilità di difendersi dalle accuse. Lei c’è rimasta male quando Danto ha riferito a Marina La Rosa che lei aveva parlato con Varsi e Megan. La concorrente ha infatti affrontato Giancarlo. Ci ha tenuto anche a precisare che non le piace affatto che sia passata come una spia, cosa che non crede affatto di essere.

Danto, Federica Morello e Megan Ria parlano di Marina La Rosa al GF Vip: per loro la gieffina è una stratega

Sia Danto che Federica Morello sono infastiditi dal fatto che ogni cosa nella casa venga vista come una strategia. Il gieffino non capisce come mai Marina La Rosa abbia mosso dei dubbi sull’avvicinamento tra Varsi e Megan se è stata lei stessa a spingerli ad avvicinarsi. La ballerina, riferendosi a Marina, ha detto: “È fortissima lei a giocare“.

Federica Morello pensa che a giocare di strategia al Grande Fratello Vip è proprio chi continua a parlare di strategie. Il suo è stato un chiaro riferimento a Marina. La gieffina ha poi ribadito che lasciare all’oscuro Megan Ria e Varsi di ciò che veniva detto alle loro spalle sul loro rapporto non sarebbe stato corretto perché non avrebbero potuto rispondere alle accuse.