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“Sono Francesco Pacilli e lavoro nel mondo dell’accoglienza a contatto diretto con gli ospiti in hotel da 22 anni. Cercherò di condividere con voi alcune informazioni ed esperienze che potrebbero essere utili a comprendere meglio questo mondo. Non esitate a condividere le vostre opinioni per discuterne apertamente.”
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