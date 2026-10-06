Un Posto al Sole, spoiler 6 ottobre 2026: Clara incerta sul rapporto con Eduardo, intanto Raffaele…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 6 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che ha vissuto Renda sta affrontando un momento di forte crisi che non è passato inosservato agli occhi di Rosa. Intanto la malattia di Luca continua a peggiorare, proprio quando Giulia stava per rivelare una novità a Niko e Manuela.

Spoiler Un posto al sole 6 ottobre 2026: Michele verso una difficile decisione in radio

Clara è felice che Eduardo sta bene ed è tornato a casa ma dopo quello che aveva scoperto sarà molto indecisa sul loro rapporto, non è sicura di volergli dare un’altra possibilità. Nel frattempo Michele, sempre più sofferente a causa di Scala, dovrà prendere un’importante decisione in merito alla sua carriera.

Luca e Giulia dopo aver risolto i loro dubbi ed essersi confrontati a cuore aperto sembreranno pronti ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita di coppia. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato continuerà a svolgere il ruolo di amministratore in modo eccessivo e questo spingerà Raffaele a cercare il sostegno della moglie per arginare il comportamento del cognato.