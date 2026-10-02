Un Posto al Sole, spoiler 2 ottobre 2026: finale drammatico per il piano di Grillo, chi perde la vita

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 2 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che mentre la Polizia sta facendo di tutto per rintracciare Damiano dopo la sua improvvisa scomparsa, Grillo continuerà a tenere lui e Sabbiese rinchiusi nello scantinato fingendo di portare avanti le indagini.

Spoiler Un posto al sole 2 ottobre 2026: all’oscuro di tutto Clara e Rosa aspettano notizie di Renda e Sabbiese

Walter Scala ha ignorato le direttive di Michele in radio, l’ennesimo comportamento che ha fatto infuriare il direttore di Radio Golfo 99. Il giornalista apparirà sempre più sofferente a causa della sua presenza e non ne ha parlato con Ferri perché è certo che non servirebbe a nulla. Nello scantinato in cui Grillo tiene prigionieri Renda e Sabbiese è esploso un colpo di pistola, ma non è chiaro chi di loro sia stato colpito.

Nel frattempo Clara e Rosa, che ancora non sanno nulla di quello che è accaduto, continueranno ad attendere con ansia notizie su Eduardo e Damiano. L’ispettore ha messo in atto il suo folle piano con lo scopo di farsi giustizia da solo, le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la vicenda avrà un finale inaspettato e drammatico.